Özlem Aydın Ayvacı

oaydin@capital.com.tr

Global ekonomi, 2017'yi tüm korumacı politikalara rağmen oldukça başarılı bir performansla kapattı. ABD, AB ve Çin gibi dünya ekonomisine yön veren pek çok ülkeyle birlikte aralarında Türkiye’nin de olduğu gelişmekte olan ülkeler, 2017’de yükselen bir ivme yakaladı. Hatta Türkiye 3’üncü çeyrekte yüzde 11,1 ile son 6 yılın en hızlı büyümesini elde etti. OECD ülkeleri içinde en hızlı büyümeyi yaşadı. Gelişmiş ekonomilerdeki olumlu seyir, gelişmekte olan ülke ekonomilerine de pozitif katkı sağladı. Türkiye, 2017’de yüzde 7,4 büyümeyle G20 ülkeleri içinde en büyük büyüme oranını elde etti. İşte bu ortamda Türk girişimcilerinin yurt dışındaki büyümeleri de hızlandı. Capital Dergisi bu yıl 11’inci kez “Yurt Dışında Kurulu En Büyük Türk Şirketleri” araştırmasını hazırladı. 2017’de pek çok Türk şirketi için Avrupa, Asya, Orta Doğu, Amerika, Uzak Doğu ve Kuzey Afrika’da önemli büyüme rakamları gözlendi. Türkiye’nin “Yurt Dışında Kurulu En Büyük 50 Şirketi”nin 36’sı ciroda önemli büyümelere imza attı. 12 tanesiyse önemli olmayan küçülmeler yaşadı. Bu süreçte Türk girişimcileri yurt dışında hem organik hem inorganik büyüme fırsatlarını değerlendirdi. Şişecam, Arçelik, Borusan, Anadolu Grubu, Eczacıbaşı, Fiba, AE Arma-Elektropanç, Aksa Jeneratör, Aksa Enerji, TAV, Ant Yapı, Tosyalı, Kastamonu Entegre, Aktaş Holding gibi yurt dışında pek çok şirketle yatırıma devam eden gruplar yıllar içinde cirolarının da önemli kısımlarını yurt dışından elde eder hale geldi.

EN HIZLI BÜYÜYENLER

2017’de dünya ekonomisi ve Türkiye büyürken yurt dışında kurulu Türk şirketleri de rekor büyümeler kaydetti. Adeta katlanarak büyüyen pek çok şirket ortaya çıktı. Arçelik, bu süreçte büyümede başı çekti. Grubun Beko US adlı ABD’deki şirketi 11 kat büyüdü. Yine Arçelik’in satın aldığı Pakistan’daki Dawlance yüzde 865 oranında büyümeyle çok önemli bir başarı elde etti. Şişecam’ın İtalya’daki düz cam şirketi yüzde 545 oranında büyüdü. TAV Grubu’nun TAV Bahreyn adlı şirketi 5, Arçelik’in VietBeko adlı Vietnam’da kurduğu şirketi 4, AE Arma-Elektropanc Building Services 4, ABD’deki Borusan Mannesman Pipe ise 3 kat büyüdü. Arçelik’te özellikle Dawlance’ın başarısı dikkate değer. Şirket, 2016’da 26 milyon dolar olan cirosunu 2017’de 251 milyon dolara taşıdı. Dawlance Pakistan’da lider beyaz eşya markası olarak yeni ürünlerle pazardaki faaliyetlerini artırıyor. Arçelik, Defy üzerinden yönettiği Sahra Altı Afrika operasyonlarını da genişletmeye odaklandı. Arçelik’ten yapılan açıklamada bu başarıda organik ve inorganik tüm fırsatları değerlendirmelerinin önemine dikkat çekiliyor ve yeni hedefler şöyle açıklanıyor: “Asya-Pasifik, Afrika ve Orta Doğu en hızlı büyüdüğümüz pazarlar. Hindistan’da Tata bünyesindeki Voltas’la kurduğumuz ortak şirketimiz, Voltas Beko markasıyla ürünlerimizi Hindistan pazarında tüketiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Hindistan’da kuracağımız buzdolabı fabrikası için çalışmalarımız devam ediyor. Sudan’daki mevcut montaj hattına ek olarak Etiyopya’da yeni bir montaj hattı kurarak bölgedeki tüketicilerin ihtiyaçlarına özel çözümler oluşturduk. Kuzey Amerika’da da ticari faaliyetlerimizi artırma hedefimiz var. Romanya çamaşır makinesi fabrikamızda yakın zamanda test üretimine başlamayı hedefliyoruz. Asya, Amerika ve Afrika’da organik veya inorganik büyüme fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz.”