Yeni büyüme hesapları

Ayçe Tarcan Aksakal

atarcan@capital.com.tr

Gartner’ın raporuna göre bu yıl küresel bilişim harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 4,5 artarak 3,7 trilyon dolara ulaşacak. İş dünyasının bilişime yatırım yapmayı sürdüreceğinin belirtildiği raporda büyüme alanlarını tetikleyen temel unsur dijital dönüşüm olarak ön plana çıkıyor. Bunu blockchain, nesnelerin interneti (IoT) ve yapay zekadaki gelişmelerin izlemesi bekleniyor. Türkiye’de de bilişim pazarından gelen veriler bu yıl pazarın büyüme trendinde olacağına işaret ediyor. IDC’ye göre bu yıl sonuna kadar Türkiye bilişim pazarının büyüklüğü 22,5 milyar dolar olacak. Telekom hariç tutulduğunda 2018 sonunda donanım, yazılım ve hizmetler pazarının toplam büyüklüğünün 10,6 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. 2017’ye toparlanma yılı olarak bakılırken bu yıl donanım hariç ana sektör ve alt kategorilerin pek çoğunda geçen yılın üzerinde büyüme öngörülüyor. Yurt dışında olduğu gibi iç pazarda da büyüme alanlarını tetikleyen ana unsur dijital dönüşüm yatırımları olacak.

DONANIM KÜÇÜLECEK Mİ?

2016’nın ardından 2017 Türkiye bilişim sektörü için toparlanma yılı oldu. BT hizmetleri ve yazılımda büyüme yaşanırken sektördeki en sıkıntılı alan “donanım” oldu. Yüksek kurlar ithalata dayalı donanım pazarında baskı yaratırken yüksek vergi yapısı ve zayıflayan tüketici talebi donanım pazarının büyümesini olumsuz etkiledi. IDC Araştırma ve Danışmanlık Bölüm Başkanı Eren Eser, geçen yıl zor şartlara rağmen yüzde 9,9 büyüyen donanım pazarının 2018 sonunda yüzde 3 küçülmesini beklediklerini söylüyor. Eser, “Şirketler artık ilk yatırım maliyeti yüksek olan donanım yatırımı yapmak yerine, kullandıkları kadar ödedikleri servis modeline geçiyor. Bu yönelim hizmetler pazarının hızlı büyümesine katkı sağlıyor” diyor. Cep telefonu ve PC satışlarının doygunluğa ulaşması da donanım pazarını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Bilkom CEO’su Cömert Varlık akıllı telefon pazarında geçen yıl adet bazında satışların düştüğünü belirtirken fiyat artışlarıyla ciro bazında büyüme yaşandığına dikkat çekiyor. Cömert, “Akıllı telefon pazarında büyümenin büyük kısmı üst segment model satışlarından geldi. Faizler ve kurdaki dalgalanmalar sonucu azalan tüketici güveni akıllı telefon satışlarının düşmesine neden oldu” diyor. Index Grup Şirketleri İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Kayalıoğlu’na göre donanım pazarındaki daralmanın en önemli nedeni kişisel bilgisayarların performansının düşmesi. Kayalıoğlu, “Pazarda çok az notebook ve PC satılıyor. Birkaç yıl önce bugünkünün neredeyse iki katı notebook satışı yapılıyordu” diyor.

BÜYÜME NEREDEN GELECEK?

2016’ya göre 2017’de bilişim pazarının yüzde 7 büyümesi sektördeki pek çok şirketin 2018’e olumlu bakmasını sağladı. Bu yıl da 2016’ya paralel donanım pazarında küçülme beklenirken pazarda büyümenin geleceği alanlar BT hizmetleri ve yazılım olacak. 2018 sonunda BT hizmetlerinin yüzde 15 büyümeyle 1,6 milyar dolara, yazılım pazarının ise yüzde 5 büyümeyle 1 milyar dolar ciroya ulaşması bekleniyor. Buna karşın donanım pazarının yıl sonunda 8,3 milyar dolardan 8 milyar dolara gerileceği belirtiliyor. Bu yıl, bilişimin yüzde 6 büyüyeceğini öngören Koç Sistem CEO’su Mehmet Ali Akarca da büyümenin ağırlıklı BT hizmetlerinde gerçekleşmesini beklediğini belirterek “Yazılımda sektör ortalamasına yakın bir büyüme bekliyoruz. Donanımda ise ortalamanın altında büyüme öngörümüz var” diyor. Bilişimdeki avantajlı alanlardan biri de yazılım pazarı. TÜBİDER (Bilişim Sektörü Derneği) Başkanı Erkin Fındık yazılım pazarının 2017’yi toparlanma yılı olarak geçirdiğini belirterek bu yıl yazılımda TL bazında yüzde 15-20 arasında büyüme öngörüyor. Milli ürün stratejisi de yerli yazılım şirketlerinin büyüme beklentilerini artırıyor. Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder de bu yıl hem ERP pazarı hem de e-fatura, e-defter gibi e-dönüşüm uygulamalarıyla yazılım pazarında yüzde 20-30 arasında büyüme beklediklerini belirterek “Milli ürün stratejisiyle yerli yazılım şirketlerinde önemli bir büyümenin olacağını öngörüyoruz” diyor.

YÜKSEK POTANSİYELE DİKKAT!

Bu yıl, bilişim pazarındaki yüksek büyüme potansiyelli alanlar arasında bulut bilişim, güvenlik ve PC oyunları da yer alıyor. SAP de dünyada hızla bulut şirketi olma yolunda evrilirken Türkiye’de bulut bilişim yatırımlarına ilgi artıyor. Türkiye’deki her 4 şirketten birinin bulut bilişime yatırım yapmayı planladığını söyleyen Radore Veri Merkezi Genel Müdürü Sadi Abalı, “Buluta geçiş hızlanıyor. Şirket içindeki veri merkezleri, buluta ya da Colocation’a taşınıyor. 2018’de bu ivmenin artmasını bekliyoruz” diyor. Red Hat Türkiye Genel Müdürü Haluk Tekin de şirketlerin bulut yatırımlarının büyümesini beklediklerini belirterek özellikle bu yıl hibrit ve çoklu buluta olan talebin artığını söylüyor. “Şirketler satın alma yapmak yerine buluttan hizmet almayı tercih ediyor” diyen Uyumsoft Genel Müdürü Mehmet Önder, “Bu yıl şirketler, bulut sistemlerine 500 milyon TL’nin üzerinde bütçe ayıracaklar” diyor. Güvenlik pazarı da hızlı büyümenin yaşandığı alanlardan…IDC Araştırma ve Danışmanlık Bölüm Başkanı Eren Eser, şirketlerin kullandığı siber güvenlik ürünlerinin büyük oranda artmasıyla bu yıl entegre güvenlik çözümünün en önemli konulardan biri haline geleceğini belirtiyor. Bu yıl, bilişimde yüksek büyüme beklenen alanlardan biri de PC oyunları hızolacak. Bu pazarın birçok üretici için en öncelikli alanlardan biri olacağını söyleyen HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede “Bu yıl, globalde PC gelirlerinin yüzde 30’unun oyun bilgisayarlarından geleceğini tahmin ediyoruz ve bu alana yatırım yapıyoruz” diyor. PC oyunlarının yanı sıra giyilebilir teknolojiler de bilişim pazarının büyüme potansiyeli yüksek kategorileri arasında yer alıyor. Bilkom CEO’su Cömert Varlık, giyilebilir teknolojilere büyük bir ilgi olduğunu belirtiyor. Bugün yaşamsal veri izleme amacıyla kullanılan giyilebilir teknolojilerin önümüzdeki yıllarda profesyonel araçlar olarak yaygınlaşacağını belirten Varlık, şunları ekliyor: “Birbiriyle entegre çalışan ve konuşan cihazların sayısı günlük kullanımda artmaya devam ediyor. Pahalı oldukları için henüz bireysel kullanımda çok fazla tercih edilmeyen bu ürünlerin, fiyatlarının düşmesiyle akıllı telefonu olan herkesin kullanabileceği ürünler haline geleceğini göreceğiz.”