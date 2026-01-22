Türkiye yan hak ve fintek pazarında hızla büyüyen bir oyuncu olduklarını ifade eden iWallet Yönetim Kurulu CEO’su Harun Soylu, “Şu anda 1,3 milyon kullanıcıya hizmet veriyoruz” diyerek, pazarın öncü ve dijital odaklı markalarından biri olduklarını vurguluyor. Soylu, Türkiye’nin ötesinde global ölçekte de tanınan bir platform olmayı hedeflediklerini belirtiyor.

Ödüllendirme ve yan hak çözümlerinde 1 milyonu aşkın kullanıcısıyla sektörün önde gelen markalarından biri olan iWallet, Yemek Plus Yemek Kartı ile sektöre bambaşka bir soluk getiriyor.

Online veya fiziksel fark etmeksizin her restoranda geçerli olmasıyla dikkat çeken Yemek Plus, çalışanların günlük deneyimini kolaylaştırırken işverenler için de esnek, modern ve yönetilebilir çözümler sunuyor.

iWallet Yönetim Kurulu CEO’su Harun Soylu, Yemek Plus’ın kullanıcı deneyimine katkılarını ve sektöre kazandırdıkları yeni çözümleri anlattı.

iWallet Yemek Plus kartından bahseder misiniz?

Sektördeki yemek kartlarından farkı nedir? iWallet Yemek Plus, sektördeki klasik yemek kartlarından farklı çalışır. Geleneksel sistemlerde anlaşmalar, çoğu zaman son kullanıcının ödediği yemek fiyatına yansır. Bizde ise bu tür fiyat yansımaları olmadığından çalışan için olumsuz bir fark oluşmaz. Böylece çalışan, minimum yemek bakiyesinde bile günlük öğününü daha tasarruflu şekilde karşılayabilir.

iWallet dijital dünyada kendini nasıl konumlandırıyor? “Dijitale yön veren markalar” arasında yer almanızı sağlayan temel farkınız nedir?

iWallet, dijital dünyada kendini tamamen kullanıcı deneyimini merkeze alan yenilikçi bir fintek platformu olarak konumlandırıyor. Esnek yan haklar, dijital yemek kartı, ödüllendirme ve sadakat çözümlerini tek platformda entegre eden yapımız, POS’suz ödeme, puan entegrasyonu ve dijital cüzdan gibi yenilikçi finansal özelliklerle “dijitale yön veren markalar” arasında öne çıkmamızı sağlıyor. Bu sayede hem çalışanlar için hızlı, kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor hem şirketler için veriye dayalı süreçleri optimize eden güçlü bir çözüm ortağı oluyor. Bizi dijitale yön veren markalar arasına taşıyan temel fark, teknolojiyi sürekli optimize eden uyarlanabilir yaklaşımımız ve müşteri ihtiyaçlarına hızlı uyum sağlayan bütünleşik çözüm modelimiz. Yatırımlarımız Puan Harca ve oyunlaştırma ürünümüz Beeply’nin yanı sıra her restoranda geçerli Yemek Plus gibi çözümlerle sektörün dijital dönüşümüne yön veriyoruz.

Fintek ve yan hak sistemleri pazarında iWallet’in vizyonu nedir?

iWallet’ın vizyonu, yan hak ve fintek çözümlerini entegre ederek çalışan deneyimini yeniden tanımlamak ve tüm hizmetleri tek platformda sunarak şirketlerin bağlılığını artırmak, yönetimi kolaylaştırmak ve veriye dayalı bir ekosistem oluşturmaktır. Hedefimiz, bu entegre ekosistemi Türkiye’nin ötesinde global ölçekte tanınan bir platform haline getirerek iş dünyasında standartları belirleyen lider bir çözüm ortağı olmak.

Dijitalleşme stratejinizin merkezinde hangi teknolojiler yer alıyor?

iWallet’ın dijitalleşme stratejisinin merkezinde üst seviyede kullanıcı deneyimine sahip mobil uygulamalar, bulut tabanlı veri yönetimi, yapay zekâ destekli analiz ve ödeme teknolojileri yer alıyor. Bu teknolojiler sayesinde kullanıcılar ve şirketler, yan haklar, ödüllendirme, yemek kartı ve sadakat çözümlerini tek platform üzerinden hızlı, güvenli ve veriye dayalı şekilde yönetebiliyor. Ayrıca, “POS’suz Öde” ve gamification çözümleri gibi yenilikçi araçlarla dijital deneyimi sürekli geliştiriyoruz.

Beeply Gamification çözümlerinizden bahseder misiniz?

Beeply ile çalışanların iş hedeflerini ve KPI’larını oyunlaştırıyor, benzersiz bir kullanıcı deneyimi ile onları takdir ediyor ve anında ödüllendiriyoruz. Tüm başarıları görünür hale getirerek, çalışanları şirketin değerli bir parçası haline dönüştürüyoruz. Çok dilli yapısı ile global şirketlerin tüm çalışanlarını tek bir platformda kendi dillerinde bir araya getiriyor ve şirket kültürünü tüm lokasyonlara eşit şekilde yansıtıyoruz. 2026 yol haritamızda yer alan sessiz istifa erken uyarı sistemi ve yapay zeka koçluğu özelliklerimizle Beeply’i yapay zekadan da maksimum fayda sağlayan bir platform haline dönüştürmeyi hedefliyoruz.

Pandemi sonrası değişen çalışan alışkanlıkları iWallet’ın ürün ve hizmet stratejilerini nasıl etkiledi?

Pandemi sonrası çalışan alışkanlıklarındaki hızlı değişim, iWallet’ın ürün ve hizmet stratejilerini dijital ve esnek çözümler üzerine yoğunlaştırmasını sağladı. Uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin yaygınlaşmasıyla, yan hakların dijital platformlar üzerinden yönetilmesi, ödüllendirme süreçlerinin online yapılması ve mobil ödeme çözümlerinin ön plana çıkması kritik hale geldi. Bu doğrultuda iWallet, tüm hizmetlerini tek platformda entegre ederek çalışan deneyimini hem daha erişilebilir hem de kişiselleştirilmiş hale getirdi.

Kuruluşunuzdan bugüne en önemli dönüm noktalarınız neler oldu?

İlki tek cüzdan ve tek platform ile tüm markalarda harcama imkânı sağlamamız. İkincisi ise ilk büyük kurumsal müşteri kazanımı sonrasında referans ile gelen kitlesel müşteri kazanımları oldu.

Bugün sektördeki büyüklüğünüz, yeriniz ne oldu?

Türkiye yan hak ve fintek pazarında hızla büyüyen bir oyuncuyuz. 2018 itibarıyla binlerce kurumsal müşteriye ve yüz binlerce çalışana hizmet veriyoruz. Pazarın öncü, dijital odaklı markalarından biri konumundayız.

Bu yıl sonu için en önemli hedefleriniz neler?

360 Derece kullanıcı deneyim programımızın önemli bir bölümünü tamamlamak. AI ofisimizin yaptığı çalışmalarla kullanıcı geri bildirimlerini hızlı ve etkili hale getirmek. Mevcut müşterilerimize, lanse ettiğimiz yeni ürünlerimizin penetrasyonu hedeflerimizi gerçekleştirmek.

Bu yıl en önemli yenilikleriniz, projeleriniz neler oldu?

POS’suz öde fikrini gerçekleştirdik. Beeply Gamifacition ürünümüz hayata geçti. Açık devre ve kapalı devre cüzdanları tek platformda toplayarak, Türkiye’de bu hizmeti sunan ilk b2b cüzdanı geliştirdik. Sadakat arayüzümüzü API servislerimize entegre ederek dinamik ve segment bazlı kampanyaları kolayca yönetilebilir hale getirdik. Böylece müşterilerimize yüksek değerli ve çok güçlü bir SaaS modeli sunmuş olduk.

Kaç kullanıcıya hizmet veriyorsunuz?

iWallet, geniş bir kullanıcı tabanına ve saygın kurumsal iş ortaklarına sahip olup, yan hak ve ödeme çözümlerinde sektörde öncü ve güvenilen bir platform olarak faaliyet gösteriyor. Toplamda 1,3 milyon kullanıcıya hizmet veriyoruz.

Çalışan bağlılığını ve verimliliğini artırmak için iWallet’ta kullandığınız dijital araçlar neler?

Anlık ödül ve bildirim sistemleri, çalışan tercihlerini izleyen ve analiz eden dashboard, esnek yan hak yönetim platformu ve oyunlaştırma ile performansı anında ödüllendiren hizmetler.

Türkiye’de yan hak ve ödüllendirme pazarının büyüklüğünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Uzun yıllardır vergi avantajı olan bu alanda, Türkiye yan hak pazarı hızla büyüyor; dijitalleşmeyle birlikte klasik sistemlerden daha esnek ve veri odaklı çözümlere talep artıyor. Çalışanlara nakit dışında verilen bu ayni yardımların, günlük hayata entegre şekilde oluşturulması ve ihtiyaca uygun noktalarda harcama imkanı sağlaması sektörü daha da büyütüyor. Bu da pazarın önümüzdeki yıllarda ciddi bir ivme kazanacağını gösteriyor.

Gelecek yıl için iWallet’ın öncelikli büyüme hedefleri neler?

Mevcut müşterimize, yeni ürünlerimizi kazandırmak. KOBİ’lerde tabana yayılarak, yemek kartı ürünümüze hız kazandırmak. Yeni fintek entegrasyonlarıyla kullanıcı deneyimini zenginleştirmek. Türkiye’de yan hak ve ödüllendirme çözümlerinde lider dijital platform olmak.

iWallet’ın global büyüme planları neler?

iWallet, Türkiye’de edindiği güçlü teknoloji altyapısı ve kullanıcı odaklı deneyimiyle lider bir konuma ulaşmış durumda. Gelecek vizyonumuz, bu entegre fintek ve yan hak ekosistemini Türkiye’nin ötesine taşıyarak global ölçekte tanınan bir platform haline gelmek ve iş dünyasında standartları belirleyen uluslararası bir çözüm ortağı olmak.





KLASİK YEMEK KARTLARINDAN AYRIŞIYOR

-Tek platform ile tüm hizmetlere erişim

-Seçkin, her ihtiyaca uygun ulusal ve yerel markalarla oluşturulan üye işyeri ağının tek bir cüzdan ile kullanılabilmesi

- Esnek yan hak çözümlerinin vergi avantajları ile kullanılabilmesi

- Çalışan oyunlaştırma ile ödüllendirmenin tek bir platformdan yapılabilmesi

- POS’suz ödeme ile uzaktan ödeme

- Veri analitiği ile ölçülebilir sonuçlar ile çalışan davranışlarına uygun modellemeler





MOBİL UYGULAMADAKİ 9 YENİLİKÇİ ÖZELLİK

-Öncesinde seçim yapmaksızın özgürce harcama imkanı

-Tek cüzdan üzerinden farklı kategorilerde harcama

-Seçkin markalarda geçerli, 81 ilde yaygın ve konum bazlı harcama ağı

-Fiziki mağaza ve e-ticaret sitelerinde kullanım imkanı

-iWallet’ın marka iş birliklerine özel indirim fırsatlarından yararlanma ayrıcalığı

-Yükledikçe cashback kazanma fırsatı

-Hediye etme özelliği

-Tüm noktalarda dijital ödeme kolaylığı

-POS’suz ödeme yapabilmek