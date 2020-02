200 projeyi ülkeye kazandırdık

VARLIK FONU’NA İLGİ VAR MI?



SAĞLIKLI ADIMLAR Fonun altında pek çok değişik sektörden şirket var. Türkiye gerek büyüklüğü gerek çevresel pazarların potansiyeli sayesinde zaten yatırımcıların ilgisini çekiyor, doğal olarak buradaki şirketlerin potansiyeli de yatırımcıların ilgisini çekiyor. Burada önemli olan, Türkiye açısından en sağlıklı ve katma değer oluşturacak ortaklıkların ve adımların atılması.

STRATEJİK ÖNCELİK Çünkü bunlar Türkiye’nin önemli değerleri dolayısıyla oradaki stratejik önceliğin çok net ortaya konulması gerekir. Türkiye’nin hangi alanda en çok yatırıma ihtiyacı varsa o alanları önceliklendirmemiz lazım. Her alanda ve her sektörde de her yatırımı çekeceğiz diye bir durum söz konusu değil.