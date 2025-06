CEO’NUN ÖNCELİĞİ

METE BUYURGAN ÜLKER CEO’SU

“BEKLENTİLER HER GEÇEN GÜN DÖNÜŞÜYOR”



SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME En büyük önceliğim, Ülker’in sürdürülebilir büyümesini sağlamak, inovasyonu teşvik etmek ve verimliliği artırmak. Gıda sektörü hızla değişiyor ve tüketicilerin beklentileri her geçen gün dönüşüyor. Biz de bu değişime ayak uydurmak için Ar-Ge ve inovasyona ciddi yatırımlar yapıyor, ürün portföyümüzü sürekli geliştiriyoruz. Bulunduğumuz pazarlarda payımızı artırmak ve liderliğimizi güçlendirmek, tüketicilere daha fazla değer sunmak için stratejik büyüme planlarımızı hayata geçiriyoruz. Aynı zamanda, dijitalleşme ve süreç iyileştirmeleriyle operasyonlarımızı daha verimli hale getirerek rekabet avantajımızı koruyoruz.



YETENEK GELİŞTİRME Yetenek geliştirme benim en çok üzerinde durduğum konulardan biri. Gelecek 5-20 yıl arasını yönetecek, geliştirecek yeteneklerin gelişimiyle bizzat ilgilenmeye gayret ediyorum. Son olarak, yapay zekanın iş süreçlerimize entegre edilmesi ve süreçleri yapay zekayla yönetmek konusundaki çalışmalara liderlik ediyorum. Önümüzdeki dönemde liderlerin sorumluluk alanında ESG (Environment, Social and Governance) daha da öncelikli hale gelecek. Ülker olarak, ESG alanındaki çalışmalarımızla gıda sektöründe dünya çapında ilk yüzde 3’lük dilimde yer alıyoruz. Dijitalleşme ve yapay zeka gündemimizin en önemli konusu haline çok uzun zaman önce geldi. Ve uzun bir süre de gündemimizin en tepesinde olacak gibi duruyor.