CEO’NUN ÖNCELİĞİ

Hande Yavuz

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İş dünyası liderleri, sürdürülebilir büyümeden dijitalleşmeye, maliyet yönetiminden inovasyona kadar geniş bir öncelik listesiyle bu yeni döneme hazırlanıyor. CEO’ların ajandasında sürdürülebilirlik, verimlilik ve finansal istikrar öne çıkarken sektör bazında müşteri odaklılık, ölçek ekonomisi ve çalışan bağlılığı gibi başlıklar dikkat çekiyor. Öncelik listesinde en önemli ortak nokta ise değişen risklere karşı daha dayanıklı ve esnek bir yönetim anlayışı oluşturmak.

Ekonomik ve politik dengeler değişirken CEO’ların öncelikleri de dönüşüyor. Teknoloji, yapay zeka ve sürdürülebilirlik iş dünyasının merkezine yerleşiyor, liderler iş modellerini yeni dinamiklere uyum sağlayacak şekilde şekillendiriyor. PwC’nin 2025 CEO araştırmasına göre ise üretken yapay zekaya yatırım, iklim değişikliğinin iş dünyasına etkileri ve yeni değer yaratma modelleri CEO’ların ajandasının ilk sıralarında yer alıyor. Amazon CEO’su Matt Garman, 2025 için en büyük önceliğinin, iş ortağı ekosistemlerini üretken yapay zekayla güçlendirmek olduğunu dile getiriyor. Cisco CEO’su Chuck Robbins, yeniliğe aralıksız odaklanmayı sürdürmenin kendisi için en önemli gündem olduğunu ifade ediyor. “Yapay zeka tüm sektörleri ve şirketleri yeniden şekillendirmeye devam ederken bu dönüşümün ön saflarında yer almak Cisco ve iş ortaklarımıza düşüyor” diyor. P&G CEO’su Jon Moeller de 2025 yılında daha odaklı bir ürün portföyü, verimlilik, çeviklik ve sorumluluk odaklı bir organizasyon yapısı oluşturmanın öncelikleri olduğunu dile getiriyor. “Operasyonların her alanında verimliliği artırmak, maliyet zorluklarını hafifletmek, marjları ve nakit akışını artırmak önemli” diye konuşuyor.

VERİMLİLİĞİ ARTIRMAYA ODAKLANACAK

Türkiye’de de iş dünyasında CEO’ların önceliklerine baktığımızda sürdürülebilir büyüme, risklerin azaltılması ve verimlilik konuları dikkat çekiyor. Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır, bu yıl önceliklerinin sürdürülebilir büyüme olduğunu söylüyor. Bunun yanında ana iş kollarına odaklanma ve değişen dünya risklerine uyum sağlamanın da en önemli öncelikleri olacağını söylüyor. Ayrıca tüketicilerle yakın bağların korunması, operasyonel verimlilik ve dijitalleşme çalışmalarını da kritik başlıklar arasında ifade ediyor. Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, 2025 yılında finansal sürdürülebilirlik stratejisi, risklerin azaltılması ve operasyonel istikrarın ilk üç öncelikleri olacağını belirtiyor. “Yenilikçi stratejiler geliştirmeye ve operasyonel verimliliği artırmaya odaklanacağız” diyor. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da sürdürülebilirlik, verimlilik ve ölçek ekonomisinin odağında olacağını vurguluyor. “Özellikle Ar-Ge, inovasyon ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak karbon salımı düşük yeşil çelik üretimine odaklanacağız” diye konuşuyor. Sabancı Holding CEO’su Cenk Serdar ise yeni dönemde sürdürülebilir, dijital ve inovasyona dayalı, dünya ölçeğinde ölçeklenebilir işlerin peşinde olduklarını söylüyor ve ekliyor: “Sürdürülebilirlik temelli işlerimizle ilgili 5 yılda 6 milyar dolarlık yatırım hedefimiz var. Bunun üstüne de çıkabiliriz. Amacımız 5 yıl içinde bugün 10 milyar dolara gelmiş olan net aktif değerimizi 20 milyar dolara getirebilmek.”

SİNERJİ YARATACAK YATIRIMLAR

Akkök Holding CEO’su Gökşin Durusoy, bu yıl odaklarının büyümeyi sürdürmek ve küresel pazarlarda rekabet güçlerini artırmak olacağını söylüyor. Özellikle öncelikli sektörleri olan kimya, enerji, gayrimenkul ve ileri malzemelerde operasyonel etkinliği artırarak sinerji yaratacak yatırımların gündemlerinde olacağını dile getiren Durusoy, “İhracatımızı artırmak ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamak için stratejiler geliştiriyoruz. İş süreçlerimizi dönüştürmeyi ve dijitalleşme gibi alanlara yatırım yapmayı da önemli bir öncelik olarak görüyoruz. Bu dönüşüm, verimliliğimizi artırırken sektördeki rekabet gücümüzü pekiştirecek ve büyümemizi daha sağlam temellere dayandıracak” diyor. Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, tüm sektörlerde sürdürülebilir ve kârlı büyüme hedefini birinci sıraya koyuyor. Bu doğrultuda, pazar liderliklerini güçlendirmek, yeni yatırımlarla kapasite artışı sağlamak ve ürün çeşitliliğini artırarak müşterilerine daha fazla değer yaratmayı da diğer öncelikleri arasında sıralıyor. Yıldız, “Finansal açıdan ise nakit yönetimi, piyasa risklerinin yakından takibi ve etkin risk yönetimi stratejilerine odaklanmaya devam edeceğiz. Özkaynaklarımızın verimli yönetimiyle hem kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına karşı dayanıklılığımızı artırmayı hem uzun vadeli finansal istikrarı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuşuyor. Otokoç Otomotiv Şirketleri Lideri İnan Ekici, en öncelikli üç konunun sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve toplumsal etki olduğunu söylüyor. Sürdürülebilirliği yalnızca bir iş modeli olarak değil, gelecek nesillere karşı sorumluluk olarak gördüklerini belirten Ekici, “Teknolojiyi ise sadece müşteri deneyimini mükemmelleştiren bir araç olarak değil, insan hayatını kolaylaştıran bir değer olarak görüyoruz” diyor.

YENİ PERFORMANS SİSTEMLERİ

Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, günümüz rekabetçi iş dünyasında önceliklerinin üç temel alan etrafında şekillendiğini belirtiyor. Bunları da müşteri odaklılık, verimlilik artışı ve yalın organizasyon yapısı olarak sıralıyor. Önümüzdeki dönemde sorumluluk alanında ilk üçe yükselecek yeni konuları da şöyle açıklıyor: “Yeni performans sistemleri, yapay zekanın iş süreçlerine entegrasyonu ve toplantı kültürünün dönüşümü öncelikli konular arasına girecek. Özellikle geleneksel performans ölçüm ve ödüllendirme sistemleri artık yetersiz kalıyor. Çalışanları işlerine kattıkları değer üzerinden ödüllendiren modeller geliştirilmesi gerekiyor.” AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken, öncelikli sorumluluğunun hem bugünün gereksinimlerini karşılamak hem şirketi geleceğe hazırlamak olduğunun altını çiziyor. Bu bağlamda üç temel önceliği olduğunu dile getiren Ölken, bunları da şöyle dile getiriyor: “Birincisi, müşteri odaklı bir anlayışı derinleştirmek ve her kararın merkezine müşteriyi yerleştirmek. İkincisi, dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarıyla geleceği bugünden inşa etmek. Dijital dönüşüm, sektörde rekabet avantajını sürdürülebilir kılmanın vazgeçilmez bir unsuru. Bu doğrultuda, yalnızca operasyonel süreçleri iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda veri analitiği, yapay zeka ve dijital altyapılar sayesinde daha öngörülebilir ve esnek bir iş modeli oluşturuyoruz. Üçüncüsü de sürdürülebilirlik vizyonunu her iş kararımıza entegre ederek çevresel ve toplumsal fayda sağlamayı temel bir sorumluluk olarak görüyorum.” Flo Group CEO’su Yenal Gökyıldırım ise ilk 3 önceliğini şu şekilde anlatıyor: “Bu yolculuğa liderlik ederken altın üçgen olarak tanımladığım model, üç önceliğimi temsil ediyor. Altın üçgenin bir köşesini çalışan memnuniyeti, ikinci köşesini iş ortaklarımızın memnuniyeti, üçüncü köşesini de müşterilerimizin memnuniyeti oluşturuyor. Büyük hedeflerimize ulaşmak için çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın memnuniyetini eşit derecede sağlamamız gerektiğine inanıyorum. Ancak bu şekilde altın orana ulaşabiliriz ve başarılarımızı sürekli hale getirebiliriz.”

MALİYET YÖNETİMİ YAKIN MARKAJDA

Yeşim Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Şankaya’nın bu yılki ilk üç önceliği üretimde verimliliği artırmak, katma değerli ürünlere odaklanmak ve maliyet yönetimine öncelik vermek. Daha düşük maliyetlerle daha yüksek üretim sağlamanın, global rekabetçiliklerini korumaları açısından kritik önemde olduğunu dile getiren Şankaya, “Katma değerli ve yenilikçi ürünlere yönelerek müşterilerimize daha yüksek değer sunmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, ekonomik belirsizliklere karşı maliyetlerimizi kontrol altında tutarak sürdürülebilir bir büyüme sağlamayı amaçlıyoruz” diyor. Groupe SEB Genel Müdürü Ege Pekkınran, insan kaynakları yönetimini, operasyon maliyeti yönetimini, enflasyon üzerinde artan maliyetler nedeniyle maliyet gelişimini yakından takip ettiklerini söylüyor. İşletme sermayesinin de yine öncelikli konuları arasında yer aldığını, stok maliyeti, alacak verecek dengesini de aylık olarak ölçümlediklerini belirten Pekkınran, “Yönetim ekibimizle sürekli iletişim halindeyiz. Senaryoları önceden çalışıp gündemdeki değişikliklere kendimizi hazır tutuyoruz. Ne olursa olsun pozitif bakış açımızı kaybetmemek de bize yardımcı oluyor” diyor. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, ilk önceliği sürdürülebilir büyüme, çalışan bağlılığını artırmak ve şirketin dış pazarlardaki gücünü artırmak. Bu üç alanın Lezita’nın mevcut başarısını pekiştirirken gelecekteki büyüme hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağını belirten Ergül, “Sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda, en önemli önceliklerimizden biri yatırımlar ve kapasite artışı” diyor.

STOK OPTİMİZASYONU

Amgen Türkiye Genel Müdürü Güldem Berkman’ın gündeminde de inovasyon, verimlilik ve çalışan bağlılığı var. Önümüzdeki dönemde yapay zekanın da gündeminde ilk üç konu arasına yükselebileceğini dile getiren Berkman, “Amgen, globalde de bu konuda çok aktif. İlaç sektöründe yapay zeka; ilaç keşfi, klinik araştırmalar ve kişiselleştirilmiş tıp gibi alanlarda daha da kritik hale geliyor. Süreçleri hızlandırması ve verimliliği artırması nedeniyle biz liderlerin öncelikli sorumluluk alanlarından biri haline gelmesi kaçınılmaz” diye anlatıyor. Amgen, önceliklerini nasıl yönettiğini de şöyle açıklıyor: “İyi bir ekiple önceliklerimi yönetiyorum. Öğrenme kapasitesi çok yüksek ve değişime hızlı ayak uydurabilen esnek bir ekip bu dönemde paha biçilmez.” Sportive Genel Müdürü Zeynep Selgur, bu yıl dezenflasyonist program devam edeceği için yönetim önceliklerinin farklı olduğunu vurguluyor. Stok ve stok devir hızının her zamankinden daha önemli hale geldiğini söyleyen Selgur, “Yapay zeka programlarıyla stok optimizasyonu yakalıyoruz. Bu alanda yeni yazılımlar ve tedarikçilerle daha yakın çalışmak önceliğim. Kaliteli insan kaynağının en yüksek verimde kullanılması gereken bir yıl. Bu alanda ekibimle hızlı balık olma yeteneğimizi kullanıyorum” diye konuşuyor. MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar’ın önem verdiği konulardan biri omni-channel (Bütünleşik kanal) stratejisini sürekli güçlendirme. Acar, “Online ve fiziksel mağazalarımızı tam anlamıyla entegre ederek, müşterilerimize istedikleri kanaldan kesintisiz bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Bugün online siparişlerin yüzde 20’si mağazalardan teslim ediliyor ve bu oran giderek artıyor. Bu hem müşteri memnuniyetini artırıyor hem operasyonlarımızın daha verimli çalışmasını sağlıyor” diyor.



ÇAĞLAR GÖĞÜŞ DOĞAN HOLDİNG CEO’SU

REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK



VERİMLİLİK Grup şirketlerimizin sektörlerindeki rekabet gücünü artırmak en önemli önceliklerimden biri. Bu hedefi yakalamak için kimi şirketlerimizde teknoloji kullanımına yönelik faaliyetler kimilerinde süreçlerdeki maliyet yönetimi ve verimliliği artıracak adımları atma hedefimiz var. Bunların ardından şirketlerimizin hem bu yıl hem gelecek 5 yılı başarılı bir şekilde geçirmeleri için rahatlatıcı adımları atmış olacağız. Elbette ki bu hamleleri yerine getirirken mevcut işlerimizdeki başarı ivmesini korumak ve yeni ve doğru alanlara yatırımlar konusunda odaklı bir çalışma sürdürmek de önceliğim olmaya devam edecek.



YATIRIM Doğru alanlara yatırım bizim için çok önemli. Yeni yatırımlarımızda daha çok güncel ekonomi ve trendlere uygun geleceğin işlerine bakıyoruz. Bu çalışmaları yaparken kurum kültürümüzü ve insan kaynaklarımızı muhafaza etmek ve çalışan mutluluğunu olabildiğince korumak ve artırmak da mutlaka göz önünde bulunduracağım konulardan biri. Çünkü, şirketlerin en büyük rekabet avantajı, insan ve kültürdür. Çalışanların benimsediği kurum kültürüne uyumlu stratejilerin başarı oranı da yükselir. Bunu yaparken insan kaynağınızın ihtiyaçlarını iyi analiz edip doğru aksiyonları almalısınız.



DEĞER Üçüncü önemli önceliğimiz ise grup şirketlerimizle hayata geçirdiğimiz çalışmaların grubumuzun değerine yansımasını sağlamak. Bu yansımalardan birini holding hisselerimizin hak ettiği seviyelere gelmesi konusunda görmek istiyoruz. Bu kapsamda, net aktif değerimize göre istkonto oranımızı indirmek istiyoruz. Şu anda iskonto oranımızın makul olmadığını ve piyasa değerinin şirketimizin gerçek değerini yansıtmaktan çok uzak olduğunun altını çizmek istiyorum.











METE BUYURGAN ÜLKER CEO’SU

“BEKLENTİLER HER GEÇEN GÜN DÖNÜŞÜYOR”



SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME En büyük önceliğim, Ülker’in sürdürülebilir büyümesini sağlamak, inovasyonu teşvik etmek ve verimliliği artırmak. Gıda sektörü hızla değişiyor ve tüketicilerin beklentileri her geçen gün dönüşüyor. Biz de bu değişime ayak uydurmak için Ar-Ge ve inovasyona ciddi yatırımlar yapıyor, ürün portföyümüzü sürekli geliştiriyoruz. Bulunduğumuz pazarlarda payımızı artırmak ve liderliğimizi güçlendirmek, tüketicilere daha fazla değer sunmak için stratejik büyüme planlarımızı hayata geçiriyoruz. Aynı zamanda, dijitalleşme ve süreç iyileştirmeleriyle operasyonlarımızı daha verimli hale getirerek rekabet avantajımızı koruyoruz.



YETENEK GELİŞTİRME Yetenek geliştirme benim en çok üzerinde durduğum konulardan biri. Gelecek 5-20 yıl arasını yönetecek, geliştirecek yeteneklerin gelişimiyle bizzat ilgilenmeye gayret ediyorum. Son olarak, yapay zekanın iş süreçlerimize entegre edilmesi ve süreçleri yapay zekayla yönetmek konusundaki çalışmalara liderlik ediyorum. Önümüzdeki dönemde liderlerin sorumluluk alanında ESG (Environment, Social and Governance) daha da öncelikli hale gelecek. Ülker olarak, ESG alanındaki çalışmalarımızla gıda sektöründe dünya çapında ilk yüzde 3’lük dilimde yer alıyoruz. Dijitalleşme ve yapay zeka gündemimizin en önemli konusu haline çok uzun zaman önce geldi. Ve uzun bir süre de gündemimizin en tepesinde olacak gibi duruyor.







