'Avrupa'ya açılacağız'

ZORLA TİCARET OLMAZ



EN BÜYÜK HATA Açık konuşmak gerekirse 2001’den 2010’a kadar kurlarda aşırı bir artış olmadığı için hem AVM sahibi hem biz memnunduk. Kontratları okumadan imzalıyorduk neredeyse. Sonra gördük ki nelere imza atmışız. Kontratta 5-10 yıl çıkamaz yazıyor, bunlara bile bakmamışız. Bir tek biz değil, bütün perakendeciler bu hatayı yaptı. Çünkü her şey iyi gidiyor ve o AVM’nin iş yapacağını biliyorsunuz, neden 5 yıl sonra çıkmayı düşünesiniz.

“ENERJİMİZİ TÜKETTİ” 2010’dan sonra aşırı kur artışları bütün dengemizi bozdu. Şimdi her kontratı çok ayrıntılı inceliyoruz, avukatlarımızın kontrolü olmadan imzalamıyoruz. Kira bütçesi yapılamayan bir iş yürür mü? Hele son 2-3 yıldır kira artışları bizi yedi bitirdi. Her ay AVM sahipleriyle kira pazarlığı yapmaktan başka bir iş yapamaz hale geldik. Bu konu bütün zamanımızı ve enerjimizi alıyordu.

TEK PROBLEM BMD bu konuyla ilgili çok çalıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu işi çözdü. Şimdi bu konuyla ilgili tek bir problem kaldı. Sektörün çeşitli sebeplerden zarar eden mağazaları var. Çıkmak istiyoruz ancak iyi dönemlerde öyle kontratlara imza atmışız ki 5-10 yıl çıkamazsın maddeleri var. Çıkarsan da 12 aylık kira cezası ödersin. Biz bir defaya mahsus olarak 3 ay önceden çıkış hakkı istiyoruz. Çok yakında bu kanunun da çıkacağına inanıyoruz. Çünkü zorla ticaret olmaz.