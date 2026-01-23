“Kurumsal seyahatte dijitalleşme ve yapay zeka odaklı inovasyonları artıracağız”

Kurumsal seyahat ve masraf süreçlerini uçtan uca dijitalleştiren bir teknoloji şirketi olan Bizigo, şirketlerin tüm seyahat ve masraf süreçlerini tek çatı altında topluyor.

Ceren Oral Balaban / [email protected]

Capital Dergisi / Dijitale Yön Veren Markalar / Aralık 2025

Bizigo CEO’su Serhat Kahraman, kurumsal seyahati daha akıllı, daha hızlı ve tamamen kişiselleştirilmiş bir deneyime dönüştürmek amacıyla geliştirdikleri BizigoAI’ın şirketlerin seyahat yönetimine yepyeni bir standart getirdiğine dikkat çekiyor. “Dijitalleşme, veri analitiği ve yapay zekâ yatırımlarımızla Türkiye’de kurumların stratejik iş ortağı olmaya devam edeceğiz” diyen Kahraman, Bizigo’nun sadece bir platform değil; şirketlerin verimlilik, maliyet kontrolü ve çalışan deneyimi alanlarında yanında duran güçlü bir teknoloji markası olduğunu da sözlerine ekliyor.

Serhat Kahraman ile Bizigo’nun yeni dönem ajandasını ve dijitalleşme odaklı planlarını konuştuk.

Bizigo’yu tanıyabilir miyiz?

Bizigo, kurumsal seyahat ve masraf süreçlerini uçtan uca dijitalleştiren bir teknoloji şirketi. Amacımız, şirketlerin tüm seyahat ve gider süreçlerini tek bir platform üzerinden hızlı, akıllı ve veriye dayalı şekilde yönetebilmesini sağlamak. Platformumuz, şirketlerin tüm seyahat ve masraf süreçlerini tek çatı altında topluyor. Bizigo Seyahat Yönetimi ile müşterilerimiz, uçuş, otel ve araç kiralama rezervasyonları ile vize ve transfer işlemlerini tamamen dijital olarak gerçekleştirebiliyor. Bizigo Masraf Yönetimi ise çalışanların ve şirketin tüm harcamalarında tam kontrol sağlıyor. Kişiselleştirilmiş kurallar ve akıllı raporlama modülleri sayesinde ekipler, veriye dayalı hızlı ve doğru kararlar alabiliyor ve politika uyumunu kolayca sağlayabiliyor. Son dönemde geliştirdiğimiz BizigoAI ile kullanıcılarımız, rezervasyon, değişiklik, iptal veya raporlama gibi tüm süreçleri artık doğal dil ile yazılı veya sesli olarak yönetebiliyor. Yapay zekâ, kullanıcının tercihlerine ve şirket politikalarına uygun en doğru seçenekleri önererek, deneyimi hem hızlı hem de kişiselleştirilmiş hâle getiriyor. Kısacası Bizigo, müşterilerine sadece bir platform sunmuyor; kurumsal seyahat ve masraf yönetiminde akıllı, güvenilir ve yenilikçi bir iş ortağı olarak konumlanıyor. Bunların yanında Turkish Airlines Holidays, MilPlus ve PazaramaTatil ile yaptığımız yeni nesil iş birlikleriyle de bireysel seyahat tarafında kullanıcılarımıza çok daha geniş bir içerik ve avantajlı fiyat seçenekleri sağlıyoruz.

Önümüzdeki süreçte odağınızda özellikle hangi sektörler olacak?

Kullanıcı sayımız, kuruluşumuzdan bu yana sürekli artış gösterdi ve bugün 100 bini aşan aktif kurumsal kullanıcıya ulaştık. Kurumsal müşteri portföyümüzde çok farklı sektörlerden yüzlerce şirket yer alıyor; finans, teknoloji, üretim, savunma sanayi, perakende gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalar Bizigo’nun çözümlerini aktif olarak kullanıyor. Müşterilerimiz tüm geleneksel süreçlerin dijitalleşmesi, kişiselleştirilebilir politikalar ve akıllı raporlama çözümlerimizden faydalanıyor. Bu sayede hem operasyonel verimliliklerini artırıyor hem de şirket politikalarına uyumlu, hızlı ve güvenilir bir seyahat deneyimi sağlıyor. Önümüzdeki dönemde özellikle kurumsal seyahat ve masraf yönetiminde yüksek hacimli operasyonları olan, üretim, enerji ve teknoloji sektörlerinde büyümemizi hızlandırmayı hedefliyoruz. Yoğun saha ekiplerine sahip bu sektörlerde BizigoAI gibi yapay zekâ odaklı projelerimizle hem hız hem doğruluk hem de kişiselleştirilmiş deneyim anlamında fark yaratmayı sürdüreceğiz.

Sizi rakiplerinizden ayıran en önemli farklarınız neler?

Bizigo’yu rakiplerinden ayıran en önemli fark, uçtan uca dijitalleşme ve yapay zekâ entegrasyonu ile kurumsal seyahati tek bir platformda yönetme yeteneğimiz. Kullanıcılar sadece online işlemleri değil, offline mail taleplerini de aynı sistem üzerinden hızlı ve doğru şekilde gerçekleştirebiliyor; bu, sektördeki oyuncuların sunamadığı bir deneyim. Bizigo Masraf Yönetimi bu farkımızı daha da güçlendiriyor. Şirketler artık sadece seyahat süreçlerini değil, tüm masraf ve harcama verilerini de tek platformda takip edebiliyor. Gelişmiş raporlama ve analiz modülleri sayesinde finans ekipleri, veriye dayalı, doğru ve hızlı kararlar alabiliyor; politika uyumu ve mali kontrol çok daha etkin sağlanıyor. Bir diğer güçlü yönümüz, kişiselleştirilmiş ve politika odaklı çözüm yaklaşımımız. BizigoAI sayesinde kullanıcıların alışkanlıkları, bütçeleri ve şirket politikaları analiz edilerek en doğru seçenekler sunuluyor. Bu hem hız hem doğruluk hem de kullanıcı memnuniyeti anlamında sektördeki farkımızı ortaya koyuyor.

2025’i değerlendirerek 2026 yılı hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?

2025, Bizigo için hem ürün hem gelir hem de kullanıcı tabanı açısından güçlü yıllardan biri oldu. Gelirlerimizde 2024’e göre yüzde 90’ın üzerinde büyüme yakaladık. Ekip sayımız 200’ün üzerine çıkarken 200’den fazla kurumsal müşteriyle ve 100 binden fazla aktif kullanıcıyla Türkiye’de kurumsal seyahat yönetimi alanında açık ara lider konumumuzu pekiştirdik. Bu yıl Bizigo Masraf Yönetimi ürünümüzü güçlendirerek pazara iddialı bir şekilde sunduk. Böylece Bizigo yalnızca bir seyahat yönetimi platformu olmaktan çıktı, kurumsal harcama yönetiminde Türkiye’nin güçlü bir teknoloji markası haline geldi. 2025’in sonu ve 2026 yılı için hedefimiz ise Türkiye’de kurumsal seyahatte lider konumumuzu pekiştirmek ve sunduğumuz hizmetleri daha geniş bir müşteri ve iş ortağı ağına ulaştırmak. Öne çıkan hedeflerimiz; platform kullanımını ve kurumsal müşteri sayısını artırarak gelirlerimizi sürdürülebilir ve sağlıklı bir şekilde yükseltmek, daha fazla kurumsal müşteriyi ve iş ortağını ekosistemimize dahil ederek uçtan uca seyahat ve masraf yönetim çözümlerimizi yaygınlaştırmak. Teknoloji yatırımları tarafında ise özellikle BizigoAI projesi gibi yapay zekâ odaklı yenilikleri ileri taşıyarak, kullanıcı deneyimini ve operasyonel verimliliği en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu hedefler doğrultusunda; 2026’da sektördeki verimlilik, hız ve kişiselleştirilmiş deneyim standartlarını belirleyen, teknoloji odaklı bir lider olarak yolumuza devam etmeyi planlıyoruz.

Dijitalleşme yolculuğunuzda bugüne kadar ne gibi adımlar attınız?

Bizigo’nun dijitalleşme hikâyesi kuruluşumuzla başladı. Uçuş, otel ve araç kiralama süreçlerini tek ekosisteme entegre ettik; onay mekanizmalarını dijitalleştirerek hem hız hem şeffaflık kazandırdık; gelişmiş raporlama modülleriyle finans ekiplerinin veriye dayalı, doğru ve hızlı karar alabilmesini sağladık. Bizigo Masraf Yönetimi’nin hayata geçmesi ise dijitalleşme yolculuğumuzun en kritik dönüm noktalarından biri oldu. Böylece şirketler için uçtan uca bir seyahat ve masraf deneyimi sunmaya başladık. Bugün ise bu yolculuğu bir üst seviyeye taşıyoruz: yapay zekâ. Artık sadece süreçleri dijitalleştirmiyor, süreçlerin kendi kendine işleyebildiği, karar verebildiği, kullanıcılara akıllı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabildiği yeni bir dönemi başlatıyoruz. Bu vizyonun somutlaşan ilk büyük adımı da BizigoAI oldu. BizigoAI ile sistem artık sadece bir platform değil, kullanıcının şirket politikaları, bütçe yapısı ve geçmiş tercihleri doğrultusunda en doğru seçenekleri sunan bir asistana dönüştü. Online işlemlerden offline mail taleplerine kadar tüm süreçlerin otomatik işlendiği, hız ve doğruluğun maksimuma çıktığı yeni bir standart oluşturduk. Özetle, dijitalleşme yolculuğumuz bugün yapay zekâ ile yeni bir seviyeye taşındı. Bizigo olarak önümüzdeki dönemde de tüm yenilik ve yatırım planlarımızın merkezine yapay zekâyı koymaya devam edeceğiz.

Teknoloji ve dijitalleşme projelerine ne kadar bütçe ayırıyorsunuz?

Önümüzdeki dönem teknoloji ajandamızın merkezinde yapay zekâ, veri analitiği ve kullanıcı deneyimi iyileştirmeleri var. 2025’te bütçemizin yaklaşık yüzde 40’ını teknoloji yatırımlarına ayırdık. 2026 ve sonraki dönemde bu oranı yüzde 45-50 bandına çıkarmayı planlıyoruz. Öncelikli yatırım alanlarımız arasında, kurumsal seyahat süreçlerini akıllı, hızlı ve kişiselleştirilmiş bir deneyime dönüştüren BizigoAI projesini daha da ileri taşımak yer alacak.

2026 ve sonrası için nasıl bir yol haritanız var?

Bizigo olarak 2026 ve sonrası için yol haritamız oldukça net: Kurumsal seyahatte Türkiye’nin lideri olmayı sürdürmek ve bu liderliği sürekli yenilikle pekiştirmek istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda, dijitalleşme ve yapay zekâya odaklı inovasyonlarımızı artırarak, Bizigo’yu sadece bir platform değil, kurumsal seyahat yönetiminde akılcı, hızlı ve tamamen kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan bir teknoloji lideri haline getirmeyi hedefliyoruz. Özellikle BizigoAI projemiz, bu vizyonun merkezinde yer alıyor. Yapay zekâmız sayesinde kullanıcı deneyimini kökten dönüştürerek hem operasyonel verimlilik hem de müşteri memnuniyetinde çıtayı yükseltmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki beş yılda, Türkiye’de kurumsal seyahatin standartlarını belirleyen, akıllı ve yenilikçi bir çözüm olarak yolumuza devam edeceğiz.

“YAPAY ZEKAYI BÜTÜN SEYAHAT SÜRECİNİN MERKEZİNE YERLEŞTİRECEĞİZ”

“BIZIGOAI, YALNIZCA BİR CHATBOT DEĞİL”

Gelecek yatırım planlarımızın odağında kesinlikle yapay zekâ bulunuyor. Kurumsal seyahati daha akıllı, daha hızlı ve tamamen kişiselleştirilmiş bir deneyime dönüştürmek amacıyla geliştirdiğimiz BizigoAI, şirketlerin seyahat yönetimine yepyeni bir standart getiriyor. BizigoAI’in en güçlü yönü, yalnızca bir chatbot olmaması. Kullanıcı alışkanlıklarını, şirket politikalarını ve geçmiş tercihleri analiz ederek gerçekten mantıklı, hızlı ve kişiye özel öneriler sunuyor. Üstelik yalnızca online işlemleri değil; şirketlerin operasyon ekiplerine mail yoluyla iletilen talepleri de otomatik olarak okuyup işleyebiliyor. Bu sayede hem kullanıcı tarafında olağanüstü bir hız hem operasyon tarafında ciddi verimlilik artışı yaratıyoruz.

“SEKTÖRÜN ALIŞIK OLMADIĞI BİR SEVİYE”

BizigoAI, bizim için sadece yeni bir ürün değil; kurumsal seyahat deneyimini tamamen yeniden tanımlayan bir dönüm noktası. Bugüne kadar şirketler, seyahat süreçlerini yönetmek için farklı araçlara, uzun onay akışlarına ve yoğun operasyon desteğine ihtiyaç duyuyordu. Biz BizigoAI ile bu deneyimi tek bir yapay zekâ motoru etrafında topluyoruz. Artık kullanıcıların yalnızca bir cümle kurması, hatta isterlerse sesli bir komut vermesi yeterli. BizigoAI saniyeler içinde en doğru seçenekleri üretiyor. Bunu yaparken şirket politikalarını, bütçeleri, geçmiş tercihleri ve çeşitli operasyonel kısıtları otomatik olarak dikkate alıyor. Bu da hız ve doğruluk açısından sektörün alışık olmadığı bir seviye yaratıyor.

“2026 YILININ EN STRATEJİK ODAĞI”

Bizigo için bu proje bir özellik değil, önümüzdeki yılın en stratejik odağı. Kurumsal seyahatin geleceğini tasarlarken yapay zekânın gücünü tüm müşterilerimizin deneyiminin merkezine yerleştiriyoruz. Amacımız, yapay zekâyı sadece yardımcı bir unsur olmaktan çıkarıp, bütün seyahat sürecinin merkezine yerleştirmek.