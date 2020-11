"Dünyaya açılıyoruz"

Elçin Cirik

Türkiye’nin ilk elektronik para lisansı alan finteklerinden Birleşik Ödeme Sistemleri, yakın gelecekte yeni ülkelere açılmayı planlıyor. Bu yılı 6 milyar TL işlem hacmi ve 3,5 milyon son kullanıcı sayısıyla bitirmeyi hedefleyen şirketin CEO’su İLKER SÖZDINLER, uluslararası para transferi işinde Türkiye’de çalıştıkları iş ortakları TransferWise ve Remitly ile Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan pazarlarına gireceklerini belirtiyor. “Bir sonraki adımımız uluslararası para transferi işinde global büyümeye gitmek” diyen Sözdinler, 2021 için planın Türkiye’deki işlem hacmini en az ikiye katlamak olduğuna da dikkat çekiyor.

Türkiye’de 2015 yılında ilk elektronik para lisansı alan finteklerden Birleşik Ödeme Sistemleri, farklı işlerle büyümeye devam ediyor. Pandemi döneminde dijital ödeme sistemlerinin kazandığı önemle uluslararası para transferi işinde yüzde 300 büyümeye imza atan şirketin yakın gelecek hedefinde yeni ülkelere açılmak var. Birleşik Ödeme Sistemleri CEO’su İlker Sözdinler, uluslararası para transferi işinde Türkiye’de çalıştıkları iş ortakları TransferWise ve Remitly ile Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan pazarlarına gireceklerini söylüyor ve ekliyor: “İş ortaklarımız aynı modelde üç ülkede de iş yapalım istedi. 2020 başında Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan’da ofis açıp lisans alma çalışmalarıyla yıl sonuna kadar hizmet vermeyi istiyorduk. Ancak pandemi nedeniyle yavaşladık. Aynı şekilde Rusya ve Ukrayna pazarlarını da bize verdiler. Sonrasında 2020 yılında bu bölgeyi kapsayalım ardından Orta Doğu’ya bakarız diye düşünüyorduk. Ancak bu planlar bir yıl kadar ötelendi gibi duruyor.” Birleşik Ödeme, yakın dönemde popüler Tiktok uygulamasıyla bir anlaşmaya da imza attı. Sözdinler, “Türkiye’de Tiktok’un 10 milyon kullanıcısı ve 40 milyon indirilmesi var. Tiktok, videoları çok izlenen kullanıcılarına ödeme yapıyor ya da kullanıcı, videosunun izlenmesi için Tiktok’a ödeme yapabiliyor. Biz de ödeme altyapımızla bu transferleri yapacağız” şeklinde konuşuyor. Şirket, bu yılı 6 milyar TL işlem hacmi ve 3,5 milyon son kullanıcıyla bitirmeyi planlıyor. 2021 için ise plan, Türkiye’deki işlem hacmini en az ikiye katlamak. Birleşik Ödeme Sistemleri CEO’su İlker Sözdinler’le şirketin büyümesini, yeni planlarını ve ödeme sistemlerinin Türkiye’deki geleceğini konuştuk:

Pandemi dönemiyle dijital hayat hızlandı. Mart sonrası şirketin iş hacminde nasıl bir hareket yaşandı? Aynı ivme sürüyor mu?

Pandeminin işlerimize etkisi olumlu oldu. Birleşik Ödeme olarak 5 ayrı kolda işimiz var ve offline tahsilat dışındaki tüm işlerimiz pandemi döneminde yüzde 100’ün üzerinde büyüme gösterdi. Hatta uluslararası para transferi hizmetimiz yüzde 300 büyüdü. Bir tek Vatan Bilgisayar mağazaları belli süre kapalı olduğundan buradan aldığımız offline ödemelerimizde hacim düşüşü oldu. Özellikle elektronik cüzdan hizmetinde hem uygulamalara hem şirketlere avantajları anlatıyorduk. Pandemi döneminde burada da süreçler hızlandı. Şu anda Türkiye’de çok fazla kullanıcısı olan büyük uygulamaların, havalimanlarının elektronik cüzdan projelerine çalışıyoruz. Büyük uygulamaları finansal hizmetlere açıyoruz.

Bugün en yüksek hacim getiren işleriniz hangileri?

Ankara, Manisa, Tekirdağ ve Aksaray’da su ve doğal gaz ödemeleri için 24 saat açık self servis kiosk hizmetimiz ve uluslararası para transferi işimiz, toplam işlem hacminin yüzde 70’ini oluşturuyor. Ön ödemeli kart işinde 1,5 milyona ulaştık. Bu yılı 6 milyar TL işlem hacmiyle bitireceğimizi öngörüyoruz. Yılın ilk yarısında 3 milyar TL’nin üzerinde hacme ulaştık.

Büyüme planınız nasıl?

Self servis kiosk işinde 2017’de 80-90 adet cihazımız vardı, bugün 400 adet cihazla çalışıyoruz. Self servis kiosk hizmeti fiziksel bir iş ve alternatif ödeme kanalı gibi operasyon yürüttüğümüz için de bizi arada zorluyor. Ankara, Manisa, Tekirdağ ve Aksaray’da pandemi döneminde pazar payımız yüzde 100’e çıktı. Normal dönemde de yüzde 80-90 pay alıyoruz. Self servis kiosk işinde Eskişehir’de de olmak istiyoruz, almak istediğimiz tek şehir o kaldı. Bu işte hedefimize, maksimum noktaya ulaştık. Şimdi daha çok dijital tarafa ağırlık veriyoruz. Şirketin büyüme stratejisini değiştirdik. Eskiden B2C gelişmeyi, birebir kendimiz tüketiciye gitmeyi düşünüyorduk. Ancak hem banka tarafının hem ekosistemin çok rekabetçi olduğunu gördük. Parra isimli bir elektronik para projemiz vardı, onu öldürdük. Yeni büyüme stratejimizde bu projeye gerek kalmadı. Artık fintek servis platform sağlayıcı (FaaS) olarak hizmet veriyoruz ve B2B2C modeliyle büyüyoruz. Yani biz bankalara, büyük şirketlere, devlet kurumlarına ödeme sistemleri ve elektronik para ihtiyaçlarını karşılamada hizmet veriyoruz. Örneğin üç politik partinin ön ödemeli kartlarını yapıyoruz. Borusan’a yaptığımız ön ödemeli kartla 160 bin kamyon şoförüne ulaşıyoruz, aynı şekilde Petrol Ofisi’ne kart hizmeti veriyoruz. Kendi markamızla değil kurumların ya da kamunun ön ödemeli kartlarıyla 1,5 milyon kişinin cebine giriyoruz. Bu yıl sonunda bu modelle 3,5 milyon kullanıcıya ulaşacağımızı öngörüyoruz.

Direkt tüketiciye gitmek neden zor oldu?

Açıkçası global trendlere, son dönem unicorn yatırımların hangi alanlardan çıktığına baktık. Son 10 unicorn’un 3’ü fintek servis platform sağlayıcı (FaaS) tarafından çıktı. Biz de stratejimizi bu tarafa çevirdik. Bu iş modeliyle bugün Fibabanka, Albaraka, İninal ve Türk Telekom gibi büyük banka ve şirketlere hizmet veriyoruz. Fintek servis platform sağlayıcı modelini sahiplenen kurum haline geldik. Diğer lisanslı şirketlere bu politikayla hizmet vermeye devam edeceğiz.

Diğer işlerde hedefler nasıl?

En hızlı büyüyen kanalımız uluslararası para transferi. Uluslararası para transferi işi çok hızlandı, hem çok ucuz hem anında yapabiliyoruz. Biz binde 5 komisyonla çalışırken rakipler yüzde 7-8 alıyor, bu nedenle de çok kullanılmaya başlandı. Burada TransferWise, Remitly, Paysend gibi dünyadaki büyük finteklerle Türkiye’de tek iş ortağı olarak biz çalışıyoruz. Bu alanda iyi bir isim olduk. Çok yeni Tiktok’la sözleşme imzaladık, Türkiye’de bizimle çalışmayı tercih etti. Türkiye’de Tiktok’un 10 milyon kullanıcısı ve 40 milyonu aşkın indirilme sayısı var. Tiktok, videoları çok izlenen kullanıcılarına ödeme yapıyor ya da kullanıcı, videosunun izlenmesi için Tiktok’a ödeme yapabiliyor. Biz ödeme altyapımızla bu transferleri yapacağız. Türkiye’de yani yurt içi para transferleri tarafında da geçen yıl “Nöbetçi Transfer” ürününü yarattık. Böylece EFT saatleri dışında bankalar arası para transferi yapılabiliyor. 18 bankayla tek tek giderek entegre olduk. Bunu yapabilen tek ödeme şirketiyiz.

Burada 2019’da Fibabanka’nın teknoloji ve yatırım kolu Finberg’ten yatırım almış olmanız etkili oluyor mu?

Tabii itibar anlamında çok faydasını gördük. Zaten regüle olmamıza rağmen bankaların, büyük kurumların güven adına farklı soruları oluyordu. Fibabanka yatırımı sonrası Hüsnü Özyeğin Bey’in işin içinde olmasıyla bize yeşil ışık yakan çok kurum oldu. Yurt içinde büyümemizi sürdüreceğiz. Merkez Bankası 7/24 para transferi projesini yıl sonunda devreye alacak. Bu projeye göre yeni limitler belirleyip yine bankalara ve büyük kurumlara yönelik hizmet vermeye devam edeceğiz. Yakın dönemde “Paysafe” isimli bir akıllı kasa ürünü yaptık. Henüz resmi lansmanı yapılmadı ama çok tuttu. Aslında self servis kiosk ve Nöbetçi Transfer ürünlerimizi birleştirdik. Para bu kasaya konulduğunda istenilen bankanın hesabına geçiyor. Bunu ilk olarak MNG için yaptık, ardından farklı alanlardan yüzlerce sipariş geldi. Türkiye’de her yıl ortalama 28 gün tatil var ve bu şekilde şirketler parayı anında değerlendirme fırsatı buluyor. Bu kioskları akaryakıt istasyonlarına da koymaya başladık. Ayrıca pandemi döneminde sosyal sorumluluk projesi olarak Ankara’da 65 yaş üstü kullanıcılarımızın ödemelerini evde yapmalarını sağladık. 20 günde motorlu ekipler kurduk. Şimdi bu “Evde Vezne” hizmetini genişleterek MNG ile tüm Türkiye’de fatura ödemelerinin yanında para çekme- yatırma işlemlerini de kapsamaya hazırlanıyoruz. Önümüzdeki yıl tüm Türkiye’de bu hizmet için MNG ile anlaştık. Yaş bağımsız herkes evden faturalarını ödeyebilecek ve para çekme-yatırma işlemini yapabilecek.

Global olarak büyüme planlarınız var mı?

Evet, bir sonraki adımımızda uluslararası para transferi işinde global büyümeye gidiyoruz. Türkiye’de çalıştığımız iş ortaklarımızla Özbekistan, Kazakistan ve Azerbeycan pazarlarına giriyoruz. İş ortaklarımız TransferWise, Remitly, Paysend gibi dünyadaki büyük fintekler “Sizden çok memnunuz bu modelde Birleşik Ödeme olarak bu üç ülkede de iş yapalım” istediler. 2020 başında bu ülkelerde ofis açıp lisans alma çalışmalarıyla yıl sonuna kadar hizmet vermeyi istiyorduk. Ancak pandemi nedeniyle yavaşladık. Aynı şekilde Rusya ve Ukrayna pazarlarını da bize verdiler. Sonrası için de 2020 yılında bu bölgeyi kapsayalım ardından Ortadoğu’ya bakarız diye düşünüyorduk. Ancak bu planlar bir yıl kadar ötelendi gibi duruyor.

Tüm bu adımlarla gelecekte büyüme hızınız nasıl olacak?

Yıllık minimim ikiye katlayarak büyüyeceğiz. 2021 sonunda işlem hacmimiz en az 12 milyar TL olacak. Bu sadece Türkiye’de hedeflediğimiz rakam, yeni ülkülere açılmamızla hacmimiz çok daha fazla olacaktır. Bu yıl sonu 3,5 milyon olacak kullanıcı sayımızı da 2021 sonunda 10 milyona çıkaracağız.



SON TRENDLER



YENİ AÇILIMLAR Bugün sektör farklı alanlarda büyüyor. Bankalar bu alana giriyor, Akbank elektronik para lisansı aldı. Aktifbank’ın lisansı var, İş Bankası Moka Ödeme Kuruluşu’nu satın aldı. Büyük holdingler de örneğin Koç Holding lisans almaya hazırlanıyor. Bunlar olumlu gelişmeler... Bir de Neo banking, yeni çözümler için gelen oyuncular var. Bu alan, Türkiye banka ülkesi olduğundan ve bankaların da teknolojileri gelişmiş olduğu için daha zor. Bu alanın nereye gideceğine iyi bakmak gerekiyor.

AÇIK BANKACILIK GELECEK Bir de hayatımıza açık bankacılık geliyor. 2021 başında açık bankacılığın devreye girmesiyle varlık yönetimi gibi farklı bankacılık alanlarında önemli ve çok farklı uygulamalar görmeye başlayacağız. Örneğin bireylerin banka hesaplarını aynı platformdan görme şansı olacak ve tüm harcamalar ya da tasarruflar için açık bankacılıkla danışmanlık verilmeye başlanacak.

GLOBAL YÖNELİM Aynı şekilde ödemeler için kurum logosunu tıklayarak, bankanın mobil uygulamasına bile girmeden ödeme yapabileceğiz. Global trendler de bu yönde… Pandemi tüm dünyada görünmez ödeme işini, uluslararası para transferlerini çok hızlandırdı. Çok uluslu şirketler artık tek bir ödeme sistemi şirketiyle çalışarak tüm dünyadaki ödemelerini tek bankaya almak istiyor. Türkiye’de de yakında bu trendi göreceğiz.