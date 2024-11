Hedef kalıcı liderlik

“DENGELİ YÖNETİM HEDEFLİYORUZ”



YATIRIM İşimizi yaparken ciro, pazar payı, kârlılık ve nakit akışı parametrelerini dengeli yönetmeyi hedefliyoruz. Yatırım ve inovasyon lansmanlarımızdan vazgeçmiyoruz.



HİBRİT ÇALIŞMA Pandemi döneminde hibrit çalışma modeline geçtik. Şu an buna devam ediyoruz. Haftada 3 gün işten, 2 gün evden çalışıyoruz. Online toplantı dönüşümünü sağladık. Şu anda birçok toplantımız online oluyor. Bu sayede seyahatlerimizi ciddi oranda azaltarak verimliliğimizi artırdık.



EĞİTİM 2 bin 370 çalışanımız var. Şirket başarısında en büyük katkıyı sağlayan çalışanlarımıza odaklanıyoruz. Yetenekli ve uzman gıda mühendisleri yetiştirmek için Real Taste of Food Engineering adında Fransa’da lisansüstü gıda mühendisliği eğitimi ve staj programımız var.



YETENEK FABRİKASI İş hayatına atılacak genç yeteneklere yönelik Real Taste of Internship programı altında şirketimizde çok kapsamlı bir staj programı uyguluyoruz. Şirketimiz Grup Lactalis tarafından yetenek fabrikası olarak görülüyor. Bugüne kadar birçok ülkeye 20’ye yakın çalışanımızı yönetici pozisyonlarına transfer ettik.