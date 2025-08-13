“Global başarı hikayesi yazıyoruz”

SYS Grup, Türkiye’nin savunma sanayisindeki dönüşümünde dikkat çekici bir model olarak öne çıkıyor. CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, “SYS Grup olarak yüksek katma değerli üretim, yurt içi ve yurt dışındaki büyümemizle, savunma sanayisinde global bir başarı hikayesi yazıyoruz” diyor.

Küresel olarak savunma sanayisinde artan rekabet ve değişen güvenlik paradigmaları, yalnızca teknolojik yenilikleri değil aynı zamanda organizasyonel liderlik ve stratejik entegrasyonu da ön plana çıkarıyor. CANiK markasıyla öne çıkan Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), çok markalı yapısını entegre bir organizasyona dönüştürerek liderlik vizyonu, teknoloji odaklı Ar-Ge yapılanması ve küresel ölçekte büyüme stratejileriyle Türkiye’nin savunma sanayisinde dönüştürücü bir model sunuyor.

Capital Dergisi / Temmuz 2025

Grup, CANiK, AEI Systems, UNIROBOTICS, CANiK Academy ve MECANiK gibi markalarını stratejik bir bütünlük içinde yöneterek yalnızca ürün değil sistem seviyesinde çözümler üreten bir ekosistem oluşturuyor. Bu model, farklı kesimler için savunma sanayisinde sürdürülebilir büyümenin nasıl sağlanacağına dair güçlü bir örnek. CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, “SYS Grup olarak yüksek katma değerli üretim, yurt içi ve yurt dışındaki büyümemizle, savunma sanayisinde global bir başarı hikayesi yazıyoruz” diyor. CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, şöyle anlatıyor:

STRATEJİK LİDERLİK

“SYS Grup’un başarısının temelinde markalarını dikey uzmanlık alanlarında konumlandıran ancak stratejik hedeflerde ortak bir vizyon etrafında birleştiren liderlik anlayışı yatıyor. Her biri kendi alanında uzmanlaşmış CANiK, AEI Systems, UNIROBOTICS, CANiK Academy, MECANiK adlı markalarımızı merkezi bir yönetim modeli altında koordine ederek organizasyonel çeviklik ve sinerji yaratıyoruz. Bu yapı hem operasyonel verimliliği artırıyor hem karar alma süreçlerinde hız ve esneklik sağlıyor. SYS Grup’un liderlik modelinde hiyerarşik değil yatay iş birliğine dayalı bir yaklaşımı benimsiyoruz. Örneğin, CANiK’in silah üretimindeki uzmanlığı, AEI Systems’ın orta kalibre top sistemleri ve UNIROBOTICS’in uzaktan komutalı silah sistemleriyle entegre edilerek platformlar arası uyumluluk sağlayan çözümler geliştiriliyor. Bu sinerji, grup içinde bilgi paylaşımını ve inovasyon hızını artırıyor. SYS Grup’un markalar arası iş birliği, ürün geliştirme süreçlerinde zaman tasarrufu sağlıyor ve proje teslim sürelerini kısaltıyor. Liderlik yaklaşımı, yalnızca operasyonel süreçlerle sınırlı değil aynı zamanda stratejik vizyonun çalışanlar ve paydaşlar arasında içselleştirilmesini sağlıyor.

ENTEGRE ÇÖZÜMLER

SYS Grup’un küresel büyüme stratejisi, klasik ihracat modelinin ötesine geçerek yerel pazarlara entegre çözümler sunmayı hedefliyor. Amerika ve Avrupa’da kurduğumuz iştiraklerle yalnızca satış değil yerinde üretim, Ar-Ge ve teknik destek kapasitelerini de geliştiriyoruz. Örneğin, ABD’de CANiK’in iştiraki, yerel distribütörler aracılığıyla değil doğrudan müşteri ihtiyaçlarına özel çözümler üreterek pazardaki varlığını güçlendirdi. Benzer şekilde, İngiltere merkezli AEI Systems, Avrupa pazarında VENOM LR 30mm top sistemleriyle mobil platform üreticileri için stratejik bir ortak haline geldi. SYS Grup’un globalleşme stratejisi, 70’ten fazla ülkeye ihracat yapan bir yapıyı destekliyor. Bu strateji ihracat oranının ve SYS Grup’un savunma sanayisi ihracatındaki payının artmasını beraberinde getiriyor. Bu başarı, yalnızca ürün satışı değil aynı zamanda yerel iş ortaklıkları ve teknoloji transferi anlaşmalarıyla destekleniyor. Örneğin, Orta Doğu’daki bir savunma platformu üreticisiyle yapılan iş birliği, SYS Grup’un UKSS sistemlerinin bölgesel uyarlamalarını içeriyor ve bu, yerel pazar ihtiyaçlarına özel çözümler sunma kabiliyetini güçlendiriyor.

TEKNOLOJİK DERİNLİK ARTIYOR

SYS Grup’un Ar-Ge yapılanması hem merkezi hem markalara özgü alt birimlerden oluşan modüler bir modelle çalışıyor. Bu yapı her markanın kendi uzmanlık alanında derinleşmesini sağlıyor, markalar arasındaki sinerji de çarpan etkisi yaratıyor. 2024’te SYS Grup, cirosunun yüzde 10’unu Ar-Ge’ye ayırarak son 5 yılda Ar-Ge harcamalarını yıllık yüzde 15 oranında artırdı. Bu yatırımlar, yalnızca yeni ürün geliştirme değil aynı zamanda üretim süreçlerinde otomasyon ve sürdürülebilirlik odaklı yenilikleri kapsıyor. Örneğin, CANiK’in 12.7x99 mm makineli tüfek ailesi, NATO standartlarına uygun olarak geliştirildi ve uluslararası platform üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirildi. UNIROBOTICS’in TRAKON 30 UKSS sistemi ise yapay zeka destekli hedef tespit algoritmalarıyla modern savaş alanlarının gereksinimlerine yanıt veriyor. Savunma sistemlerine yaklaşımını yalnızca üretimle sınırlı tutmayan SYS Grup, yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir bir değer yaratması gerektiğini savunuyor. Bu vizyonu desteklemek için grup, Entegre Lojistik Destek (ELD) birimini stratejik bir iş kolu olarak konumlandırıyor. ELD birimi, ürünlerin tasarım aşamasından bakım ve modernizasyon süreçlerine kadar tüm yaşam döngüsünü kapsayan çözümler sunuyor. 2024’te ELD birimi, müşteri memnuniyet oranını üst seviyeye çıkararak SYS Grup’un küresel marka algısını güçlendirdi.”

KÜRESEL ARENANIN SİSTEM SAĞLAYICISI

ORTAK ZEMİN

SYS Grup’un entegre ekosistemi, çoklu uzmanlık alanlarını ortak bir stratejik zeminde birleştiriyor. CANiK’in silahları, AEI Systems’ın orta kalibre top sistemleri, UNIROBOTICS’in UKSS çözümleri, CANiK Academy’nin eğitim çalışmaları ve MECANiK’in taktik aksesuarları, yalnızca bağımsız ürünler değil birlikte çalışan bir çözüm bütünü oluşturuyor. Bu ekosistem, platformlar arası uyumluluk ve operasyonel etkinlik sağlayarak SYS Grup’u küresel savunma sanayisinde sistem sağlayıcısı konumuna yükseltiyor.

İŞ BİRLİKLERİ

Grup, bu ekosistemi desteklemek için yerli ve yabancı tedarik zinciriyle iş birliğini büyütüyor. 2024’te SYS Grup, yerli tedarikçilerden sağladığı komponent oranını yüzde 75’e çıkararak dışa bağımlılığı azalttı ve yerel ekonomiye yaklaşık 5 bin kişilik dolaylı istihdam katkısı sağladı. Ayrıca grubun dijitalleşme yatırımları, tedarik zinciri yönetiminde veri odaklı karar alma süreçlerini güçlendirerek lojistik maliyetleri önemli oranda azalttı.

YENİ MODEL

SYS Grup, yönetsel çevikliği, entegre organizasyonu ve çok katmanlı teknoloji mimarisiyle yalnızca bir üretici değil küresel bir sistem sağlayıcısı olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin savunma sanayisindeki dönüşümünde dikkat çekici bir model oluşturan SYS Grup, stratejik vizyonu ve organizasyonel sinerjisiyle yurt içinde ve yurt dışında ilham verici bir örnek sunuyor. SYS Grup, yüksek katma değerli üretim, yurt içi ve yurt dışındaki büyümesiyle, savunma sanayisinde global bir başarı hikayesi yazıyor