Son çeyrekte hızlanma olur

“YÜZDE 35 OLAN PAYIMIZI KORUYACAĞIZ”



PERFORMANS Bu yıl eylül ortası itibarıyla 504 milyon TL anapara alacak portföyü alımı gerçekleştirdik. Büyüme hızımız sektöre paralel gidiyor. Yüzde 35’lik bir pazar payımız var. Zaten yüksek bir payımız olduğu için hedefimiz, bu payımızı korurken kârlılığımızı daha verimli operasyonlarla artırmak. Varlık yönetiminin her alanında bireysel, KOBİ ve kurumsalda çalışıyoruz. Her alanda olmanın gücünü kullanıyoruz ve bunun için ayrı ayrı uzmanlaşmış ekiplerimiz var. Bu, bize arzın değişimlerinde avantaj sağlıyor, her zaman piyasada olabiliyoruz.



HALKA ARZ Halka arz sürecimiz devam ediyor. 13 Eylül’de SPK’ya başvurduk. Amacımız, yatırımcılarımızı beklediğimiz büyümeye ortak edebilmek. Gelecek kaynağı, öncelikli olarak portföy yatırımlarına yönlendireceğiz. Ya da bizi portföy yatırımlarında güçlendirecek şekilde mevcut kredilerimizden bir kısmını kapatıp önümüzdeki dönemdeki yatırımlara hazırlanabiliriz. Arz geldiği anda hemen portföy yatırımlarına yönlendirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde dijital çözümlere öncelik veriyoruz, yatırım yapıyoruz. El değmeden müşterinin kendine ödeme planı oluşturabileceği çözümler hayata geçiriyoruz.