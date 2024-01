Yeni satın almalara açığız

“SIFIRDAN KATEGORİLER YARATTIK”



2’NCİ KUŞAK YÖNETİMDE Hem oğlum hem kızım eğitimlerini tamamladıktan sonra şirkette çalışmaya başladı. Bence o noktada bir eksiğimiz oldu. Diğer ailelere de önerim, yeni kuşağın üniversite sonrasında başka şirketlerde en az 3-5 yıl çalışması yönünde. Bizde her ikisi de erken geldi. Şu anda Mehmet Önen, stratejik alım işinin başında tam yetkiyle çalışıyor ve çok da başarılı. Ayşe Önen de Yunanistan tarafında ve Önen Gıda şirketimizin genel müdürlüğünü yapıyor.



“RİSK ALMAYI SEVERİM” Ben daha girişimciyim, risk almayı seven benim. Kızım da oğlum da mevcudu yeterli görüp çok fazla risk almadan işi götürmeye daha eğilimli. Ben her zaman bir fırsat gördüğüm zaman şartlar ne olursa olsun muhakkak o fırsatı değerlendirmeye bakarım. Girip negatif sonuç aldığım işler de oldu. Ama yenilikçiliğimiz sayesinde Türkiye’de sıfırdan kategoriler yarattık.