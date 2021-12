Yine ezber bozacağız

“HOPİ İÇİN YATIRIMCI TURUNA ÇIKACAĞIZ”



BÜYÜK HAYALLER Aslında ortaklıklara da bakışımız teknoloji gibi... İşlerimizle ilgili büyük hayallerimiz var, yürümek istediğimiz yollar var. Buradaki engelleri birlikte kaldırabileceğimiz, kazan-kazan ilişkisi kurarak hayalimizin etkisini artıracak, hız ve ölçeklendirmede bizi ve belki de ortağımızı kendi işinde farklı bir yere taşıyacak ortaklıklar, her zaman gündemimizde oldu. Bundan sonra da tabii ki olacak. Artık 1+1’in 3 değil, 5 hatta 10 edebileceği farklı bir dünyada yaşıyoruz.



“KAPIMIZ AÇIK” Geçmişte ortaklarımızdan çok değerli katkılar aldık, çok öğrendik, çok geliştik. Ortaklarımız da bizimle iş birliklerinden hep kazandı, hep büyüyerek devam ettiler. İş birliklerine ve ortaklıklara kapımız hep açık oldu, bundan sonra da her zaman açık olacağız. Pandemi öncesinde Hopi’ye yatırımcı almak için görüştüğümüz adaylarla ileri noktalara gelmiştik. Aradaki ekonomik belirsizlik dönemi, süreci bir miktar sekteye uğratmıştı. Şu anda ilginin tekrar canlandığını görüyoruz ve kısa süre içerisinde Hopi için bir yatırımcı turuna çıkmayı planlıyoruz.



“FİNTEK ÖZELLİKLERİNE KAVUŞUYOR” Hopi bir iki ay içinde fintek özelliklerine kavuşuyor. Kişiden kişiye ödeme, kasadan ödeme, kredilendirme, yatırım araçları sunma gibi özellikleri dört ay içinde devreye alacağız. Dolayısıyla kendi içimizde o kadar bereketli bir kuluçka makinesi var ki bunu geliştirmek için birçok start up ve büyük şirketle iş birliği yapıyoruz. Sıfırdan keşfetmek yerine eklemlendiriyoruz. Müşteri ve piyasa beklemez. Bu işi yapan biriyle hemen eklemlendirip yola çıkmak lazım. Hopi’de de buna çok önem veriyoruz, her şeyi kendimiz icat etmek yerine iş birlikleriyle takıp takıştırarak ilerlemek çok önemli.