Yüzde 30 hedefine ilk yarıda ulaştık

Ayçe Tarcan Aksakal

atarcan@capital.com.tr

Son 1 yılda sağladıkları sürdürülebilirlik temalı fonlama tutarının 1,7 milyar doları geçtiğini belirten Akbank Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölüm Başkanı EBRU GÜVENİR, “Sürdürülebilir finansmana dayalı borçlanma işlemlerimizin toplam borçlanma içindeki payını yüzde 30’a çıkarma hedefimize yılın ilk yarısında ulaştık” diyor. Güvenir, 2030 yılına kadar 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı sağlayacaklarını belirtiyor.

Yılın başında sürdürülebilir finansmanla ilgili önemli hedefler açıklayan Akbank, sürdürülebilir yatırım kategorisine giren yatırım fonları bakiyesini 2030’a kadar 15 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyor. Türkiye’de sürdürülebilir finansman konusunda uzun vadeli taahhüt veren ilk mevduat bankası olduklarını söyleyen Akbank Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölüm Başkanı Ebru Güvenir, “Türkiye’nin ekonomik gelişimine katkı sağlayan öncü bankalardan biriyiz. Bu nedenle sürdürülebilir ekonomiye geçiş için de ülkemize gerekli kredi finansmanını sağlamak bizim için çok önemli” diyor. 2030 yılına kadar 200 milyar TL hedefini de bu bakış açısıyla oluşturduklarını belirten Güvenir, son 1 yılda sağladıkları sürdürülebilirlik temalı fonlama tutarının 1,7 milyar doların üstüne çıktığını ifade ediyor. Güvenir, “Böylece 2021 sonunda sürdürülebilir finansmana dayalı borçlanma işlemlerimizin toplam borçlanma içindeki payını yüzde 30’a çıkarma hedefimize, 2021 yılının ilk yarısında ulaşmış olduk” diye konuşuyor. Akbank Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölüm Başkanı Ebru Güvenir’le sürdürülebilir finansmana ilişkin hedeflerini, yatırımcılarının sürdürülebilir yatırım araçlarına artan ilgisini konuştuk:

Akbank, bu yılın başında sürdürülebilir finansmanla ilgili önemli hedefler açıkladı. Bunlardan en öne çıkanlarından biri, 2030 yılına kadar sağlanması hedeflenen 200 milyar TL’lik sürdürülebilir kredi finansmanı oldu. Bu hedefe ulaşmak zor olacak mı ve siz bu alanda bugüne kadar ne tür adımlar attınız?

Evet, bu yılın başında sürdürülebilirliğin tüm iş yapış biçimlerimize daha da entegre olması için bir çerçeve oluşturduk. Sürdürülebilirlik, uzun vadeli bakış açısını gerektiren bir konu. Biz de Akbank olarak kendimize, çevremiz ve toplumumuza gerçek anlamda fayda sağlamamızı destekleyecek, bu alanda uzun vadede varmak istediğimiz noktaya bizi götürecek hedefler koyduk. Türkiye’nin ekonomik gelişimine katkı sağlayan öncü bankalardan biriyiz. Bu nedenle sürdürülebilir ekonomiye geçiş için de ülkemize gerekli kredi finansmanını sağlamak bizim için çok önemli. 2030 yılına kadar 200 milyar TL hedefini de bu bakış açısıyla oluşturduk ve Türkiye’de sürdürülebilir finansman konusunda uzun vadeli taahhüt veren ilk mevduat bankası olduk. Tabii ki hedeflerimizi aksiyona dökmek oldukça önemli. 2021’in ilk yarısında, toplam 17 milyar TL sürdürülebilir finansman sağladık. Son 4 yılda enerji üretimi yatırımları için tahsis edilmiş proje finansman kredilerinin yüzde 100’ü yenilenebilir enerji projelerinden oluşurken, bu projelerin toplam enerji üretim kredisi portföyüne oranı yüzde 84 gibi yüksek bir orana ulaştı. Hem sürdürülebilir finansman ürünlerine artan talep, hem de bankamızın bu alanda geliştirmeye devam edeceği yenilikçi ürün ve hizmetler sayesinde, sürdürülebilir finansman hedefimize daha erken ulaşacağımıza inancım tam.

Son dönemde bu alanda geliştirdiğiniz yenilikçi ürünler neler oldu?

Sürdürülebilirliği iş yapış biçimlerinde önceliklendiren dış ticaret müşterilerimiz için Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek “Yeşil Dış Ticaret Paketi”ni hayata geçirdik. Hem çevreye hem dış ticaret müşterilerimize destek olduk. Ayrıca son dönemde, karbon-yoğun sektörler başta olmak üzere tüm sektörlerde karbon ayak izini azaltmak için “Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş” ürünümüzü geliştirdik. Bununla birlikte 2020 yılındaki Yeşil Bono ihracımız sonrası Sürdürülebilir Finansman Çerçevemizi hazırladık. Böylece finansman sağlayacağımız sürdürülebilir projelerle ilgili uluslararası bono ihracı standartlarına uygun yeşil ve sosyal uygunluk kriterlerimizi yayınladık.

Bugüne kadar toplamda ne kadar sürdürülebilir fonlama sağladınız?

Son 1 yılda Uluslararası Finans Kuruluşları Kredileri, Yeşil Bono, sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredimiz, sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracımız ve ESG temalı repo işlemleri ve benzeri farklı borçlanma işlemleriyle sağladığımız sürdürülebilir fonlama, 1,7 milyar doların üstüne çıktı. Böylece 2021 sonunda sürdürülebilir finansmana dayalı borçlanma işlemlerimizin toplam borçlanma içindeki payını yüzde 30’a çıkarma hedefimize, 2021 yılının ilk yarısında ulaşmış olduk.

İklim değişikliğiyle mücadele için çevreye faydalı faaliyetleri desteklemek kadar, zararlı faaliyetleri sınırlandırmak da önemli. Sürdürülebilir finansman sağlarken çevreye olumsuz etkisi olan faaliyetler için kriterleriniz var mı?

Elbette. İklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşümün fırsatlarını, sürdürülebilirlik alanındaki riskleri gözeterek ele alıyoruz. Kullandırdığımız her ticari nitelikli kredinin bankamızın çevre ve sosyal politikasının bir parçası olan “Kredilendirilmeyecek Faaliyetler Listesi” kapsamında olup olmadığını analiz ediyoruz. 2021 yılının başında Kredilendirilmeyecek faaliyetlerimizin kapsamını da bu alandaki gelişmelere paralel olarak genişlettik. Yeni kömür (termik) enerji santrali projeleriyle KOBİ’ler için kömür madenciliği, kömür taşımacılığı ve kömürle faaliyet gösteren enerji santrallerini finanse etmeme taahhüdü verdik. Ayrıca sürdürülebilirlik ilkelerini gözeterek kredilendirme süreçlerimiz için geliştirdiğimiz Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) programımızla kurumsal ve Ticari Bankacılık segmentlerinde yer alan müşterilerimize sağladığımız kredileri, detaylı bir çevresel ve sosyal risk değerlendirmesine tabi tutuyoruz. 2021 yılı başında ÇSED için yeni yatırım kredilerinde yatırım tutarı 50 milyondan 10 milyon dolara indirerek çevreye ve topluma etkilerini değerlendirdiğimiz yatırım projesi havuzunu da genişlettik.



“Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ne imza attık”



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İklim değişikliği artık görmezden gelemeyeceğimiz şekilde hayatımızı etkilemeye başladı. Bizim de gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmemiz için bilime dayalı adımların, uluslararası koordinasyon ve iş birliğiyle bir an önce atılması şart. Biz de bu konudaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Ekonominin ve toplumun gelişimine yönelik bilinç ve sorumlulukla hareket eden bir kurum olarak, birçok uluslararası inisiyatife katılım konusunda Türkiye’de öncülük ettik.



İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ 2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi’ni yayınlayan ilk Türk bankası olduk. Yine 2010’da, Karbon Saydamlık Projesi’nin Global 500 Raporu’na Türkiye’den dahil edilen ilk ve tek şirket de Akbank’tı. Örneğin, Türkiye’de finans sektöründeki mevcut uygulamaları daha ileri bir noktaya taşımak için 2017 yılında Akbank’ın da dahil olduğu 7 banka, Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’ni imzaladı. Bildirge, sürdürülebilir bir gelecek için her yıl biz üyeler tarafından güncelleniyor.



GELECEK VİZYONU Geçtiğimiz günlerde bu inisiyatiflere bir yenisini ekledik. Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi’ne (UNEP FI) üye olarak Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ne imza attık. Uyum, etki ve hedef belirleme, müşteriler, paydaşlar, yönetişim ve kültür, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden oluşan bu prensiplere imza atarak Türkiye’yi geleceği taşıyan öncü banka olma vizyonumuz yolunda ilerlemeye devam edeceğiz.











“Sürdürülebilir yatırım araçlarına ilgi artıyor”



FARKINDALIK ARTTI İklim değişikliği, çevre kirliliği, fırsat eşitliği gibi konulardaki farkındalığın giderek arttığını görüyoruz. Buna paralel bir şekilde hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların, sürdürülebilir yatırım araçlarına ilgisi son dönemde arttı. Yatırımcılar, şirketlerin sürdürülebilirlik performansını bu alandaki riskleri nasıl yönettiklerine işaret eden bir gösterge olarak görüyor. Biz de bu alanda kendimize bir hedef koyduk.



15 MİLYAR TL HEDEFİ Sürdürülebilir yatırım kategorisine giren yatırım fonları bakiyesini 2030 yılına kadar 15 milyar TL’ye çıkarmayı taahhüt ettik. İştirakimiz Ak Portföy de sektörün en geniş yatırım evrenine sahip ve yenilikçi kurumu olarak yatırımcılarımızın, ülkemizin ve ekonomimizin geleceğine yatırım yapmasına imkan verecek yeni nesil ürün seçenekleri kazandırmak için çalışıyor.



“İKİ KATINA ÇIKTI” 2021’in başında “Yatırımın Geleceği” başlığı altındaki Alternatif Enerji ve Sağlık temalı yatırım fonlarımızı tasarruf sahipleriyle buluşturduk. Ak Portföy’ün Sürdürülebilirlik temalı fon büyüklüğü çeyreksel bazda 2 katına çıkarak ilk yarı yılda yaklaşık 700 milyon TL’ye ulaştı. Ayrıca sağlık fonumuz, Türkiye’de Refinitiv tarafından ÇSY (Çevre, Sosyal, Yönetişim) ratingi alan ilk fon olma özelliğini taşıyor.







