Altın fiyatları yükselişte

Gram altın 179,2 lira, çeyrek altın 293 lira ve Cumhuriyet altını 1.196 liradan işlem görüyor.

4 MAYIS, 20180
Paylaş Tweet Paylaş
Altın fiyatları yükselişte

Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 primle 177,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,79 artışla 179,2 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 293 lira, Cumhuriyet altını da 1.196 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı yatay bir seyirle 1.310 dolar seviyesinde bulunuyor.


Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Dolarda yeni rekor 4.2828 lira!

Dolarda yeni rekor 4.2828 lira!

Dolardan tarihi rekor: 4.23!

Dolardan tarihi rekor: 4.23!

Dolar/TL 4.16'nın üzerini gördü

Dolar/TL 4.16'nın üzerini gördü

Yorum Yaz