Gram altın 179,2 lira, çeyrek altın 293 lira ve Cumhuriyet altını 1.196 liradan işlem görüyor.

Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 primle 177,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,79 artışla 179,2 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 293 lira, Cumhuriyet altını da 1.196 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı yatay bir seyirle 1.310 dolar seviyesinde bulunuyor.



