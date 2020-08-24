Altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatları, Kovid-19 tedavisine ilişkin haberler ve ekonomik toparlanmaya ilişkin beklentiler ile düştü. Gram altın fiyatları ise şu dakikalarda 460 lira seviyesinde hareket ediyor.

Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini ABD'de koronavirüs tedavisine ilişkin haberlere ve ekonomik toparlanmaya ilişkin beklentilere çevirmesi ile birlikte düşüşünü üst üste ikinci güne taşımaya yöneldi. Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta yapacağı konuşma da yakından izlenecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19'dan iyileşen kişilerden alınan kan plasmasına dayanan tedavinin genişletileceğini kaydetti. Bu durum, araştırmacılar bu tedavinin tam olarak nasıl geliştiğini anlamadan bile önce, bu umut veren tedaviye girişi yaygınlaştırıyor. ABD'de Gıda ve İlaç İdaresi Pazar günü, iyileşen plazma olarak adlandırılan tedavinin belli hastalarda kullanımı için yolu açtığını teyit etti.

Yatırımcılar ve politika yapıcılar ayrıca, Kansas City Fed'in düzenlediği Jackson Hole sempozyumunda yapılacak konuşma ve değerlendirmeleri de yakından izleyecek. Powell'ın sanal konuşması Perşembe sabahı (ABD saati ile) gerçekleştirilecek.

Spot altın, üst üste ikinci haftayı da kayıpla geçikten sonra yüzde 0.4 düşerek Singapur saati ile 09:47'de ons başına 1,932.73 dolara indi.

Diğer değerli metallerden, spot gümüş, Cuma günü yüzde 1.7 aşağıda kapandıktan sonra yüzde 1.4 kayıpşa ons başına 26.4263 dolara indi.

Gram altın kaç lira?

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 460 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya yatay seviyeden başladı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 753 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 135 liradan satılıyor.