Altın fiyatlarında son durum ne?

Gram altın fiyatları yeni güne 463 lira seviyesinden başlarken, altının ons fiyatı ise1934 dolardan işlem görüyor.

8.09.2020 09:34:000
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Altın fiyatlarında son durum ne?

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 463 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 460.78 lira, en yüksek ise 463.53 lira seviyesini görürken; saat 09.01 itibarıyla yüzde 0.29 oranında yükselişle 463.32 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 758 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 118 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1935 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.31 oranında yükselişle 1934 dolardan işlem gördü.

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