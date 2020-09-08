Altın fiyatlarında son durum ne?

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 463 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 460.78 lira, en yüksek ise 463.53 lira seviyesini görürken; saat 09.01 itibarıyla yüzde 0.29 oranında yükselişle 463.32 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 758 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 118 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1935 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.31 oranında yükselişle 1934 dolardan işlem gördü.