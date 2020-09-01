Altın yeni güne nasıl başladı?

Gram altın fiyatları 468 lira seviyesinde hareket ederken, altının ons fiyatı ise 1986 dolardan işlem görüyor.

1.09.2020 09:28:000
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Altın yeni güne nasıl başladı?

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 464 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 469 lira seviyesinden başladı.  

Gram altın, gün içerisinde en düşük 463.76 lira, en yüksek ise 470.61 lira seviyesini görürken; saat 09.15 itibarıyla yüzde 0.90 oranında yükselişte 468.86 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 762 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 136 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1989 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.95 oranında yükselişle 1986 dolardan işlem gördü.

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