Altında rekor üstüne rekor

Haftanın başlangıcıyla birlikte 400 liranın üzerine çıkan gram altın fiyatları üst üste 3. güne de rekorla başladı. Gram altın 410 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Altın fiyatları, hem yurt içinde hem de yurt içinde yükselişine devam ediyor. Küresel piyasalarda 9 yılın zirvesinden tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru hızla hareket eden spot altının onsu 1865 doların üzerine tırmandı. Spot altında tüm zamanların en yüksek seviyeleri 1.921 dolar ile 2011 Eylül'de görüşmüştü. Salgında ikinci dalgaya yönelik endişeleri destekleyen vaka sayıları altın fiyatlarındaki en büyük baskı unsuru olarak karşımıza çıkıyor.

Gram altın 409 lirayla rekor tazeledi

Spot altındaki yükselişler yurt içi piyasalarda da rekor getirdi. Altının gram fiyatı 410 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyelerini daha da yukarı taşıdı. Yurt içinde altın fiyatlarının yükselmesinde global piyasalardaki fiyatlamaların yanı sıra salgın nedeniyle ertelenen düğün sezonunun başlaması da etkili oluyor.

Gram altın şu dakikalarda 408 liraya gerilerken, çeyrek altın 671 liradan Cumhuriyet altını ise 2 bin 674 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?

Uzmanlar, altında yükseliş eğiliminin sürmesi halinde 1865 ve 1880 bölgeleri direnç olarak takip edilebilir. Diğer yandan değerli madende olası yaşanabilecek kar satışlarında 1853 ve 1843 seviyeleri destek olarak izlenebilir.