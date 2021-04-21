Gram altın 2021'in zirvesinde

Altın, tahvil faizlerindeki geri çekilme ve yatırımcıların ekonomik toparlanmaya dair risklere odaklanmasıyla kazançlarını korudu. Gram altın ise Dolar/TL ’nin sakin seyretmesiyle küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 2021'in zirvesini gördü.

Piyasa görünümü Asya hisseleri ve ABD vadelilerindeki düşüş birlikte daha temkinli bir hal alırken, 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi de son 5 haftanın en düşük seviyesine yakın bulunuyor. Düşen faizler, faizsiz bir varlık olan altını daha cazip hale getiriyor.

Mart ayında yüzde 1,75 seviyesine kadar tırmanan 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizleri Nisan ayında yüzde 1,56 seviyesine kadar geriledi. ABD dolarının önde gelen on küresel para birimine karşı performansını ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise Mart ayındaki zirvesinden neredeyse yüzde 2 aşağıda bulunuyor.

Ons altın fiyatı

Yılın ilk üç ayını kayıpla kapattıktan sonra Nisan ayında yükselişe geçen ons altın, Şubat sonundan bu yana en yüksek seviyede bulunuyor. Haftaya 1.775 dolar civarında başlayan ons altın, salı günü 1.765 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra çarşamba günü son iki ayın zirvesine ulaşarak 1.781 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Küresel altın fiyatları ve Dolar/TL ’deki düşüş ile birlikte 2021’in ilk iki ayını kayıpla kapatan gram altın, Mart ayında küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL’deki yükselişi takip ederek, ayı yüzde 10’a yakın yükselişle kapatmıştı.

Nisan ayında da yüzde 1,8 yükseliş kaydeden gram altın, dolar/TL’deki yatay seyirle küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 465 TL ile 2021'nin zirvesini gördü