Gram altın 338,9 lira seviyelerinde

Cuma günü altının onsundaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 337,8 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 338,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 552 lira, Cumhuriyet altını da 2.258 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.620,9 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm sayısının artmaya devam ettiğini belirterek, sürece dair kontrol mekanizmalarının tamamen virüsün seyrine bağlı olması ve bu paralelde oluşan belirsizliklerin konuya ilişkin endişelerin gündemde kalmasına yol açtığını vurguluyor.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, bu hafta yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde yayımlanacak nihai Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.600 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Analistler, gram altında bugün 340 liranın test edildiğine dikkati çekerek, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumuna geldiğini söyledi.