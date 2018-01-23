Gram altın rekor arayışında

2018'e alış ağırlıklı bir seyirle giren gram altın, bu dönemde tarihi zirvesi olan 165 lirayı test etmesinin ardından yeni rekor arayışını sürdürüyor

Küresel piyasalarda zayıf seyreden dolar ve artan jeopolitik risklerden bulduğu destekle 2018'e alış ağırlıklı bir seyirle giren gram altın, bu dönemde, tarihi zirvesi olan 165 lirayı 2 defa test etmesinin ardından yeni rekor arayışını sürdürüyor.

Doların küresel piyasalarda değer kaybetmesinden pozitif etkilenen altının ons fiyatı 1.344 dolara kadar yükselirken, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 2,6 değer kazandı.

Gram altın ise ons altın ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle yıla alış ağırlıklı bir seyirle girdi. Bu dönemde tarihi zirvesi olan 165 lirayı 2 defa test eden ve yatırımcısına yüzde yaklaşık yüzde 2,7 getiri sağlayan gram altın, hareketine yeni rekor arayışlarıyla devam ediyor.

Analistler, küresel piyasalarda artan jeopolitik ve siyasi risklerin gelecek dönemde devam etmesi, gelişmiş ülke merkez bankalarının alacakları faiz kararlarının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.