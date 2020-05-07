Gram altında tüm zamanların rekoru

Altının gram fiyatı, 393,6 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 394,50 liraya çıkarak rekorunu tazeledi.

7.05.2020 12:15:000
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Gram altında tüm zamanların rekoru

İstanbul’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 394,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.619,00 lira oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç, 1.680 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.

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