Gram altında yükseliş sürüyor: 324 lira

Küresel piyasalarda, koronavirüs olumsuz etkileriyle artan riskten kaçış eğilimi, ‘güvenli liman’ olarak nitelendirilen altın fiyatlarındaki yükselişi desteklemeye devam ediyor. Koronavirüs salgınında İran, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde de ölümlerin görülmesi salgının dünyaya yayılması yönünde endişeleri daha da artırıyor.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,21 artışla 324,00 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 526,00 lira, Cumhuriyet altını 2.155,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,21 yükselişle 324,00 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:



PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 316,80317,00323,80324,00

Cumhuriyet Ata Lira 2.088,002.109,002.134,002.155,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 289,00293,00295,30299,30

Lira(Tam) Ziynet 2.040,002.060,002.085,002.105,00

Yarım Ziynet 1.020,001.030,001.043,001.053,00

Çeyrek Ziynet 510,00515,00521,00526,00



