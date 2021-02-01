Spot altın fiyatlarında 1.900 dolar beklentisi

Altın fiyatının 1.900 dolar seviyesine doğru hareket edeceği beklentisi devam ediyor.

1.02.2021 09:58:000
Paylaş Tweet Paylaş
Spot altın fiyatlarında 1.900 dolar beklentisi

Gümüş fiyatında yaşanan ralliden de destek alan altın fiyatının 1.900 dolar seviyesine doğru yukarı hareketini devam ettireceği beklentisinin sürdüğüne işaret ediliyor.

Analistler, ABD'de Cumhuriyetçilerin gösterdikleri direnişe rağmen yeni koronavirüs yardım paketinin Kongre'den geçeceği umutları, global seviyede koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesinin yarattığı endişe altın fiyatkına destek vermeyi sürdürüyor.

Spot altın fiyatı bu sabah 1866,85 dolar ,seviyesini gördü ve şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 1,3 artışla 1.865,73 dolar seviyesinde.

Ancak analistler Cuma günü vadeli kontratlarda açık pozisyon sayısının azaltığına dikkat çekiyorlar ve yukarı hareketin 1.880 dolar seviyesinin aşmakta zorlanacağını savunuyorlar. 100 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1.880 dolar seviyesinin aşılamaması halinde yeniden 1.840 dolar seviyesine geri çekilme yaşanması bekleniyor.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Capital 2021 Şubat başlıkları

Capital 2021 Şubat başlıkları

Capital 2021 Ocak başlıkları

Capital 2021 Ocak başlıkları

‘Dijital Geleceğe Yön Verenler’ NGN IT Vision 2021’de buluştu

‘Dijital Geleceğe Yön Verenler’ NGN IT Vision 2021’de buluştu

İş dünyası liderleri ve STK’lar ‘Sıfır Atık Zirvesi’nde buluşacak

İş dünyası liderleri ve STK’lar ‘Sıfır Atık Zirvesi’nde buluşacak

Capital 2020 Aralık başlıkları

Capital 2020 Aralık başlıkları

Teknolojideki dönüşüm masaya yatırıldı

Teknolojideki dönüşüm masaya yatırıldı

Yorum Yaz