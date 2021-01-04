Spot altın son 1 ayın en yükseğinde

Koronavirüs salgınında dünya genelinde artan vaka sayıları ve mutasyon haberlerinin etkisiyle spot altın fiyatları 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

4.01.2021 10:58:000
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Spot altın son 1 ayın en yükseğinde

İlk olarak Güney İngiltere'de tespit edilen yeni koronavirüs varyantının Türkiye'nin de aralarında olduğu 34 ülkede görülmesi, artan vaka sayıları nedeniyle Japon hükümetinin Tokyo'da olağanüstü hal ilan etmeye hazırlanması uluslararası piyasalarda altın fiyatını 8 haftanın en yüksek seviyesine taşıdı.

Spot altın fiyatı yeni yılın ilk işlem gönünde 1925,36 dolar/ons seviyesini gördü ve şu sıralarda yüzde 1,41 artışla 1922,77 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalarda gözler ABD'nin Georgia eyaletinde yarın yapılacak Senato seçimlerinde ve Fed'in Çarşamba günü açıklayacağı FOMC tutanaklarında olacak. Georgia seçimini Demokrat adayların kazanması halinde Senato'da Demokrat ve Cumhuriyetçilerin sandalye sayıları eşitlenecek.

Teknik göstergeler spot altın fiyatının 1930 dolar/ons direncini test edeceğine işaret ediyorlar. Bu seviyenin aşılması halinde yukarı hareket 1946,30 dolar/ons seviyesine kadar devam edebilir.

Geri çekilmelerde destekler 1915 ve 1903 dolar/ons seviyelerinde.

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