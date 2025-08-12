Anadolu Sigorta'da (ANSGR) bedelsiz tarihi belli oldu

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR) yüzde 300 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacak. Şirket bugün bedelsiz tarihini duyurdu. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın, yani 13 Ağustos 2025.

Şirket yaptığı açıklamada;

"Mevcut 3.500.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, Sermaye Piyasası Kurulu, 500.000.000,00 TL olan ödenmiş sermayenin, %300'ü temettülerden karşılanmak üzere 1.500.000.000,00 TL artırılarak 2.000.000.000,00 TL'ye artırılmasını ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesini uygun bulmuştur. SPK tarafından pay ihracının onaylandığına ilişkin duyuru, 7 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/43 sayılı SPK Bülteni'nde yayınlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur" demişti.