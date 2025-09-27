Eylül ayı biterken temettü dağıtacak 5 şirket var

Borsa İstanbul'da Eylül ayının son günlerinde temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket bulunuyor.
Borsa İstanbul'da şu an itibarıyla önümüzdeki hafta temettü dağıtması genel kurul onayıyla kesinleşmiş 5 şirket var. İşte o şirketler:
ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALFAS)
Şirket pay başına brüt 0,1630434 TL, net 0,1385868 TL temettü açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi 2 Ekim
LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ (LKMNH)
Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,4166666 TL, net 0,3541666 TL temettü açıklamıştı. İkinci taksit net 0,1770833 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi 2 Ekim.
OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (OFSYM)
Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,8358054 TL, net 0,7104344 TL temettü açıklamıştı. İlk taksit net 0,3552172 TL. Birinci taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi 2 Ekim. Diğer taksit ekim ayında ödenecek.
PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (PCILT)
Şirket pay başına brüt 0,8449514 TL, net 0,7182086 TL temettü açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi 2 Ekim. Diğer taksit ekim ayında ödenecek.
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. (TUPRS)
Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 15,2065948 TL, net 12,9256055 TL temettü açıklamıştı. 2. taksit net 6,3084013 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi ise 2 Ekim olacak.