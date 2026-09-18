Döviz ve altın güne nasıl başladı? (18 Eylül 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 48,7850 seviyesinde bulunuyor.

18.09.2026 09:50:090
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (18 Eylül 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 48,7330'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 48,7850 seviyesinde. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 56,0530'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 65,2770'ten işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100,2 seviyesinde bulunuyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün, enflasyonun kontrol altında tutulabileceğine ilişkin iyimserliği desteklemesi varlık fiyatlarının seyrinde öne çıkıyor.

Altında son durum

Gram altın, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 6 bin 885 liradan işlem görüyor.

Dün gram altın önceki kapanışa göre yüzde 2,07 artışla 6 bin 805 liradan günü tamamlamıştı.

Güne alıcılı başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,17 artışla 6 bin 885 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 263 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 864 liradan satılıyor.

Petrol fiyatlarında devam eden aşağı yönlü fiyat hareketiyle altının ons fiyatı yüzde 1,06 artışla 4 bin 387 dolardan işlem görüyor.

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