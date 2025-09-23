Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsalarında, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın yapay zeka firması OpenAI ile kurduğu stratejik ortaklık kapsamında şirkete 100 milyar dolar yatırım yapacağını duyurması sonrasında New York borsasındaki yükseliş eğiliminin etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

23.09.2025 10:56:390
Paylaş Tweet Paylaş
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 554 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 23.604 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kazançla 9.327 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 primle 42.444 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 15.138 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 7.867 puan seviyesinde seyrediyor.

Dün ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın yapay zeka firması OpenAI ile kurduğu stratejik ortaklık kapsamında şirkete 100 milyar dolar yatırım yapacağını duyurması sonrasında New York borsasındaki yükseliş eğilimi Avrupa borsalarına da taşınırken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'dan gelecek açıklamalara çevrildi.

Analistler, bugün Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra dünya genelinde açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası karışık seyirle açıldı

Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor

Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor

Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Bugün temettü ödeyen 3 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (22 Eylül)

Bugün temettü ödeyen 3 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (22 Eylül)

Yorum Yaz