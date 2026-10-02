Döviz ve altın güne nasıl başladı? (2 Ekim 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 49,1450 seviyesinde bulunuyor.

2.10.2026 10:06:040
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (2 Ekim 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın üzerinde 49,0133'ten tamamladı. Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,1450 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,3 artışla 55,3750'den, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 64,9990'dan işlem görüyor.

Dün 102,2 ile Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören dolar endeksi bugün önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 101,9 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 618 liradan işlem görüyor.

Gram altın dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 artışla 6 bin 591 liradan tamamlamıştı.

Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6 bin 618 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 893 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 374 liradan satılıyor.

Altının onsu ise tahvil faizlerinde bugün görülen geri çekilmenin etkisiyle yüzde 0,3 artışla 4 bin 188 dolardan işlem görüyor.

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