ISS Türkiye çocuklar için tarımı destekledi

Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) tarafından Manisa’nın Demirci ilçesinde hayata geçirilen PAYAM Ekolojik Badem Köyü Projesi’nde ilk badem hasadı 19 Eylül’de gerçekleştirildi.

Özlem Aydın Ayvacı / [email protected]

Kara Oklar Ekolojik Hayat Çiftliği’ndeki etkinliğe ISS Türkiye CEO’su Cavit Habib, CFO Oral Yalman ve Ege Bölge Başkanı Orhan Altıparmak katıldı.

“Çocukların bugününe ve yarınlarına yatırım”

ISS Türkiye’nin 1995 yılından bu yana TOÇEV ile çalıştığını belirten Cavit Habib, PAYAM’ın eğitim desteğine süreklilik kazandırma hedefini şöyle anlattı:

“1995 yılından bu yana TOÇEV ile sürdürdüğümüz iş birliğiyle çocukların eğitim hayatlarına destek oluyoruz. PAYAM Ekolojik Badem Köyü Projesi ise bu desteği sürdürülebilir bir geleceğe taşıması açısından bizim için ayrı bir önem taşıyor. Projeyle yalnızca çocukların eğitimine katkı sağlanmıyor; aynı zamanda toprağa ve üretime yatırım yapılarak, eğitime sağlanan desteğin bağışlardan bağımsız ve sürekli bir kaynağa kavuşması hedefleniyor. Biz bu projeyi, çocukların bugününe olduğu kadar yarınlarına da yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz. ISS Türkiye olarak bu anlamlı projeye destek vermek ve bugün burada olmak bizler için mutluluk kaynağı.”

1.950 badem ağacına ulaştı





2022’de açılan PAYAM Ekolojik Badem Köyü, 1.200 fidanla başladı. Bugün 53 dönümlük alanda 1.950 badem ağacıyla sertifikalı organik üretim yapılıyor. Proje, üretimin yanı sıra çocukların sürdürülebilir tarım, çevre bilinci ve ekolojik denge hakkında bilgi edinmesini amaçlıyor. Hasat öncesinde proje hakkında bilgi verildi. Etkinliğe ev sahipliği yapan Kara Oklar Ekolojik Hayat Çiftliği de gezildi; yerel üretimin ve ata mirası tohumların korunmasının önemi ele alındı.