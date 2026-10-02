Vakıf GYO’dan İzmir’e 12,6 milyar TL’lik proje

Vakıf GYO ve İlk İnşaat iş birliğiyle İzmir’in Konak ilçesinde geliştirilen VYeniKonak’ın lansmanı gerçekleştirildi. Ofis ağırlıklı projede ortalama metrekare fiyatı 180 bin TL olarak açıklanırken peşin ödemelerde yüzde 20 indirim sunuluyor. Yaklaşık 12,6 milyar TL yatırım değerine sahip projenin Ekim 2029’da teslim edilmesi planlanıyor.

Vakıf GYO ve İlk İnşaat’ın ortak projesi VYeniKonak, Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’de düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Lansmana Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı ve Vakıf GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şuayyip İlbilgi ile İlk İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Selami Erdoğan katıldı.

Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, İzmir’in açık ara Türkiye’de en çok yaşanmak istenen şehir olduğunu ifade ederek projenin farklı yaşam, çalışma ve yatırım ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlandığını belirtti.

Ofis ağırlıklı projede 611 bağımsız bölüm

Yaklaşık 12,6 milyar TL yatırım değerine sahip VYeniKonak, 17 bin 703 metrekarelik arsa üzerinde yaklaşık 130 bin metrekarelik toplam inşaat alanıyla geliştiriliyor. İki kuleden oluşan projede 386 ofis, 174 konut ve 51 ticari ünite olmak üzere toplam 611 bağımsız bölüm yer alacak.

Ofislerin ağırlıkta olduğu projede farklı büyüklük ve tiplerde seçenekler sunuluyor. İncehasan, “Böylece tek bir kullanıcı profiline değil; farklı yaşam biçimlerine, çalışma modellerine ve yatırım tercihlerine cevap veren geniş bir ürün çeşitliliği ortaya koyduk” dedi.

İlk İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Selami Erdoğan ise VYeniKonak’ın şirketin gelişim yolculuğunda önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Şirketin 2002’den bu yana 8 milyar doların üzerinde sözleşme üstlendiğini ve yıllık yaklaşık yarım milyar dolarlık taahhüt gerçekleştiren bir yapıya ulaştığını belirtti.

Projede geliştirici olarak sorumluluk üstlendiklerini ifade eden Erdoğan, detaylı zemin etüdüne dayalı temel çözümünden afet sonrasında yapının kullanılabilirliğine kadar tüm süreçleri birlikte ele aldıklarını vurguladı.

Metrekare fiyatı 180 bin TL, peşine yüzde 20 indirim

Lansmanda paylaşılan bilgilere göre VYeniKonak’ta ortalama metrekare fiyatı 180 bin TL seviyesinde bulunuyor. Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uygulanırken farklı peşinat ve vade seçenekleri de sunuluyor.

İncehasan, “Şimdi al, 2027’de ödemeye başla” modelinin yanı sıra yüzde 5 peşinatla 36 ay ve yüzde 20 peşinatla 48 aya kadar vadeli ödeme seçeneklerinin bulunduğunu açıkladı. Projedeki satış fiyatlarının her yıl enflasyon oranında artırılacağını da belirtti.

Yaklaşık 5 bin metrekarelik ticari alanın planlandığı projede konut, ofis ve ticari birimlerin birlikteliğiyle günün farklı saatlerinde kullanılan bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor