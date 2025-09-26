Batı Ege GYO, kar payı ödeme tarihinde düzeltme yaptı

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO), 2024 yılı karından dağıtacağı toplam 70 milyon TL nakit kar payının 1. taksit ödeme tarihini 14 Ekim 2025’ten 15 Ekim 2025’e olarak düzeltti.

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO), kar payı dağıtımına ilişkin 1. taksit ödeme tarihinde değişiklik yapıldığını duyurdu.



Şirket, toplam 70.000.000 TL tutarındaki nakit kar payını olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere dört eşit taksitte ödeyecek.



İlk açıklamada 1. taksit için 14 Ekim 2025 olarak belirlenen ödeme tarihi, son duyuruda 15 Ekim 2025 olarak güncellendi.



Diğer taksitlerde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Taksit takvimi şöyle:

1. taksit: 15 Ekim 2025

2. taksit: 17 Aralık 2025

3. taksit: 18 Şubat 2026

4. taksit: 17 Nisan 2026

Her bir paya isabet eden toplam net kar payı 0,0858892 TL, oranı ise %8,58892 olarak belirlendi.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Yönetim Kurulumuzun, Şirketimizin mali tablolarında özkaynaklar grubu içerisinde Geçmiş Yıllar Karlarından aktarılarak Olağanüstü Yedekler hesabında sınıflandırılan ve bu hesaptan karşılanmak üzere toplam yılı faaliyet sonuçlarının görüşüldüğü 70.000.000 TL tutarındaki nakit kar payının üçer aylık dönemlerde dört eşit taksitte dağıtılması hakkındaki teklifi, 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantımızda katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.