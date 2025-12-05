BİST'ten dün iki hisseye tedbir kararı geldi

BİST KAP'tan yaptığı bildirimde, iki hisseye tedbir kararı verdiğini açıkladı.

5.12.2025 01:40:170
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 4 Aralık 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSCH) ve Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKFYO) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSCH) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BMSCH.E payları 05/12/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/01/2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKFYO) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında VKFYO.E payları 05/12/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/01/2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

