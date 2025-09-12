Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (11 Eylül)

Borsa İstanbul'dan bugün KAP'a Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında 3 hisseyle ilgili alınan tedbir kararı bildirildi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EYGYO.E (EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı), IZMDC.E (İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.) ve SKTAS.E (Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş) payları 12 Eylül tarihli işlemlerden (seans başından) 10 Ekim tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek. 

Açıklama şöyle devam ediyor:

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

SPK'nın 05/12/2024 tarihli kararı uyarınca yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda açığa satış yapılabilmektedir.

