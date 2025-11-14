Borsa İstanbul’dan iki hisseye tedbir geldi

Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamalarla iki hisse için yeni tedbirler uygulandığını duyurdu.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 14 Kasım 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SKTAS) ve Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE.E) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SKTAS) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SKTAS.E payları 17/11/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/12/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE.E) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE.E) payında 17/11/2025 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" tedbiri uygulanacaktır.