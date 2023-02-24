Borsaya talep canlı kalır

Talip Yılmaz

Borsa açısından çok parlak bir yılı geride bıraktık. 2022’de borsa, enflasyona karşı yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı. 2023 yılına girerken pozitif havanın devam edeceğini söyleyen İnfo Yatırım Genel Müdürü TARKAN AKGÜL, “Risksiz getiriler enflasyona karşı yetersiz kalacağı için borsaya olan talep canlı kalacak” diyor.

Yurt içi piyasalar açısından çok iyi, yurt dışı piyasalar açısından kötü bir 2022’yi geride bıraktık. Yurt içinde her dönemin ayrı bir hikayesi oluştu. Döviz kurları, politika faizi, yerli yatırımcı sayısındaki hızlı artış eğilimi, yükselen enflasyon gibi başlıklar yakından izlendi. Bu durumların etkilerini olumlu atlatan sektörler ve şirketlerin Borsa İstanbul’un rekor kırmasını sağladığını söyleyen İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, güçlü geçen bilanço dönemlerinin de endekse yukarı yönlü katalizör olduğunu belirtiyor. 2023 yılına yönelik pozitif havanın devamına dikkat çeken Tarkan Akgül, sorularımızı şöyle yanıtlıyor:

2023’te piyasaları ve BİST’i etkileyecek en önemli yurt içi ve yurt dışı faktörler neler olacak?

2023’te yurt dışı piyasalar açısından para ve maliye politikalarının etkili olacağını düşünüyoruz. Yurt içi tarafta para ve maliye politikalarına ek olarak enflasyondaki seyir ve Cumhurbaşkanlığı seçimi piyasaların odağında olacak.

Yılın ilk çeyreğinde BİST-100 Endeksi nerede olur? Kâr satışları mı gelir, yoksa yeni zirveler mi test edilir?

Yüksek enflasyon ortamında risksiz getiriler enflasyon karşısında yetersiz kaldığı için alternatif getiri arayışı, Borsa İstanbul’a olan talebi canlı tutacaktır. Bu nedenle ilk çeyrekte Borsa İstanbul’da yukarı seyrin devamını bekliyoruz. İlk çeyrekte 5.750-6.000 bandında bir hareket görürüz.

2023’ün ilk çeyreğinde dolar/TL nerede olur? Stabil trend devam eder mi?

Kur tarafındaki ilk çeyrekte stabil durum devam edecektir. Çünkü turizm gelirleri, ihracat yapan şirketlerin dövizi TCMB’de tutması, Rusya’ya ödemelerin ötelenmesi, kur korumalı mevduatın etkisi, swap piyasalarının kullanılması gibi nedenler kuru stabil tutuyor. Ancak dolar için direnç seviyelerinin tayininde kullanılan call opsiyonlarının dağılımına bakıldığında önümüzdeki dönemde opsiyonlarda 18,90-19,10 bölgeleri yoğunlaşıyor.

2023’ün ilk çeyreğinde Euro/dolar paritesi nerede olur? Euro’daki ve paritedeki son yükselişi nasıl değerlendiriyorsunuz?

İlk çeyrekte FED’in güvercin tutumunun görebiliyoruz. Ancak belirtmemiz gerekir ki politika faizinin düşük, tahvil faizinin yüksek olması, kamu maliyesi açısından yük oluşturabilir. Beklenen enflasyonun artması nedeniyle tahvil talebi düşüyor. Yurt içi dinamiklere bağlı olarak tahvil faizlerinin yüzde 12-14 aralığında olmasını bekliyoruz.

2023’ün ilk çeyreğinde gram altın nerede olur? Bu dönemde ons altın tarafında neler bekliyorsunuz?

Rusya-Ukrayna gerginliğiyle birlikte 2.000 dolarlı seviyelerin üstüne çıkan ons altın fiyatlamaları resesyon endişeleriyle gerilemeye BORSA başladı. FED’in agresif faiz artırımlarıyla dolara olan talep artınca, ons fiyatlamalarındaki sert geri çekilme kaçınılmaz oldu. Ancak son aylarda FED’in enflasyonu kontrol altına alma çabaları sonucunda enflasyonun geri gelmesiyle birlikte dolar endeksi geriledi. Gerileyen dolar endeksi sonrasında ons altın fiyatlarının yukarı yönlü seyri hızlandı. FED’in güvercin tutumuna geçtiği ve en azından yılın ilk çeyreğine kadar bunu devam ettirebileceği öngörümüz var. Bununla birlikte kur tarafındaki yatay seyrin devamını bekliyoruz. Bu süreçte 2023 ilk çeyrek sonu için gram altın beklentimiz 1.200 TL üstü.

2023’ün ilk çeyrek dönemi için nasıl bir portföy dağılımı önerirsiniz?

Borsaya ilginin devam edeceği beklentisiyle birlikte yüzde 45 oranında hisse pozisyonu taşınabileceğini düşünüyoruz. Yine FED’in güvercin tutumuna paralel yüzde 30 altın önerimiz var. Yüzde 10 döviz ve yüzde 15 KKM başta TL faiz öneriyoruz. Hisse önerilerimizi anlık konjonktürden olumlu etkilenecek şirketlere göre belirliyoruz. Öneri listemizde Alarko Holding, Alarko GYO, BİM, Bio Enerji, Boğaziçi Beton, Çemtaş, Doğanlar Mobilya, Gen İlaç, Karsan, İş Menkul, Kontrolmatik, Mavi, Petkim, Şişecam, TAV ve Tüpraş bulunuyor.

2023’ün kazananı bankalar mı yoksa sanayi mi olacak? Potansiyeli nerede görüyorsunuz?

Potansiyel her zaman her dönemde farklı hikayelerde oluyor. Kurdaki yukarı yönlü hareketler ve Rusya-Ukrayna gerginliğiyle yükselen fiyatlamalar ile sanayi şirketleri, TCMB faiz indirimleri ve bilanço dönemlerinde bankacılık tarafı ön plana çıkmıştı.

2021 ve 2022 halka arzlarda rekor yıl oldu. 2023, halka arzlar açısından nasıl bir yıl olabilir?

Sermayenin tabana yayılması amacıyla yapılan halka arzları olumlu karşılıyoruz. Son zamanlarda halka arzlardaki fiyat hareketlerine baktığımızda da yatırımcıların risk iştahının arttığını gözlemliyoruz. Tabii ki sadece halka arzları fiyat hareketlerine bakarak değerlendirmemek gerekiyor. Aracı kurumlar tarafından hazırlanan temel analize dayalı fiyat tespit raporları ve fiyat tespit raporlarına ilişkin analist raporlarının okunması gerek. 2021 ve 2022 yılında halka arzlarda rekor kırıldı. Bu iki yıl kadar olmasa da halka arzların ve yatırımcı ilgisinin devam edeceğini düşünüyoruz.



“YABANCI YATIRIMCI BELİRSİZLİĞİ SEVMİYOR”



“Yabancı yatırımcılar piyasalara belirsizliklerin olmadığı dönemde geliyor. Özellikle pandemi, Rusya-Ukrayna savaşıyla para ve maliye politikalarındaki belirsizlikler, had safhadaydı. Bu durumda da yabancı takas oranları en dip seviyelere kadar geriledi. Diğer taraftan 2023 seçimleri öncesinde de piyasalarda soru işaretlerinin olabileceğini ve bu kapsamda da bu durum netleşene kadar yabancı takas oranının düşük seviyelerde kalacağını ön görüyoruz.”











YENİ YATIRIMCI PROFESYONEL DESTEK ALMALI



FİNANSAL OKURYAZARLIK ÖNEMLİ Her dönemin ayrı bir hikayesi var. Ve bu hikayelerden olumlu etkilenebilecek sektörler ve şirketler mevcut. Bunun iyi analiz edilmesi gerekir. Finansal okuryazarlığını yeterli bulmayan yatırımcılara önerimiz, profesyonel yardım alarak aracı kurumlarla iletişime geçmeleri yönünde olur.



DUYGULARLA HAREKET EDİLMEMELİ Temel ve teknik anlamda güçlü, yönetimi tecrübeli ve iyi olan şirketler endeks şoklarından çok fazla etkilenmiyor. Yatırımcıların duygularıyla değil, piyasa koşullarına göre hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yeni yatırımcılar volatilitesi yüksek piyasayı tecrübe edecek ve alışacaklar. Yatırımcılara stop loss ve hedef fiyat stratejilerinin olması gerektiğini hatırlatmamız gerekiyor.











