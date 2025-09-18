Bugün sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme var (18 Eylül 2025)

  • Anasayfa
Borsa İstanbul A.Ş., bugün bedelsiz sermaye artırımı yapan hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO)

  • %4,34782 Kar Payından Bedelsiz Sermaye Artırımı
  • Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 3,833 TL
  • (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

