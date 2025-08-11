Damla Kent Projesi halk arz sonuçları belli oldu: Kaç kişi katıldı?

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Damla Kent Projesi’ne ait gayrimenkul sertifikalarının halka arzına ilişkin talep toplama süreci 4-8 Ağustos 2025 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleştirildi. Halka arz fiyatı 7,59 TL olarak belirlenen sertifikalardan, ek satış dahil toplam 2 milyar 820 milyon 593 bin 495 adet satıldı. Toplam halka arz büyüklüğü ise 21 milyar 408 milyon 304 bin 627 TL oldu.

Ek satış hariç halka arz edilen 1 milyar 923 milyon 481 bin 773 adet sertifikaya karşılık, 3 milyar 595 milyon 903 bin 893 adet talep geldi. Böylece ek satış hariç talep, arzın 1,87 katına ulaştı. Halka arzda 767 bin 144 yatırımcıdan talep gelirken, 726 bin 719 yatırımcıya dağıtım yapıldı.

Ne zaman borsada işlem görecek?



Sertifikalar, 14 Ağustos'tan itibaren Borsa İstanbul'da işlem görecek.

KAP’a gönderilen açıklama şu şekilde:

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Damla Kent Projesi’ne ait gayrimenkul sertifikalarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 4- 5-6-7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Halka arzda 1 adet gayrimenkul sertifikasının fiyatı 7,59 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 1.923.481.773 adet gayrimenkul sertifikası ile ek satışa sunulan 897.111.722 adet gayrimenkul sertifikalarının tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 21.408.304.627 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 1.923.481.773 adet gayrimenkul sertifikasının 1,87 katına denk gelen 3.595.903.893 adet gayrimenkul sertifikası talebi gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.