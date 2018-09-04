Değerlemede Bist-100 cazip

Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Emir Alpay ile konuştuk. Alpay’ın piyasa beklentileri ve yatırımcılara tavsiyeleri şöyle...

Talip Yılmaz

Geçen ay piyasalarda yaşanan volatiliteyle birlikte endeks 115.000-120.000 bandındaki hareketine devam ediyor. Değerleme olarak BİST-100’ün cazip olduğunu söyleyen Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü ALPAY, büyüme verilerine bağlı olarak olumlu performansın devamını bekliyor. Alpay, “Ekonomik büyümeyle doğrudan bağlantılı sektörler ve savunma sanayi ön plana çıkabilir” diyor.

Yılın iki ayındaki olumlu gidişatın ardından mart ayında piyasalarda volatilitenin artmaya başladığı gözleniyor. Özellikle döviz piyasasındaki hareketlilik yakından izleniyor. Kur, ayın başından itibaren yaşanan yükselişle 3,80’in altından 4,00 seviyesini zorladı. Gösterge faiz kasım ayından sonra ilk kez yüzde 14 seviyesinin üzerine çıktı. Borsa endeksi ise kurdaki yükselişle birlikte dolar bazında iskontosunu artırırken TL bazında 115.000-120.000 bandındaki hareketini sürdürüyor. Bunda, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikaları ve Trump hükümetinin dış ticaretle ilgili aldığı kararlar öncelikli olarak etki yapıyor. Mart toplantısında FED 25 baz puan artırarak faizi yüzde 1,50-1,75 baz puan seviyesine çıkardı. Bu yıl için daha güvercin bir tutumla üç faiz artışı beklentisi kuvvetlenirken 2019 ve 2020 için daha şahin bir tutum içinde olacağı beklentileri arttı. İşte böyle bir ortamda Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Emir Alpay ile konuştuk. Alpay’ın piyasa beklentileri ve yatırımcılara tavsiyeleri şöyle:

Yılın ilk üç ayını piyasalar tarafında değerlendirir misiniz? Neler etkili oldu piyasalarda?

Olumlu geçen 2017 yılının ardından 2018 yılında piyasa performansının sürdürülebilirliği merak edilen konular arasında yer aldı. Global piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (FED) yeni yönetiminin görece şahin tavrı, Trump yönetiminin getirdiği dış ticaret vergileri, Almanya’daki siyasi belirsizlik ve İtalya’daki seçimler gibi konular ön plana çıktı. Gelinen noktada globalleşmenin sorgulandığı bir dönemde olduğumuz söylenebilir.

Yılın bundan sonraki döneminde piyasaların özellikle takip edeceği konu başlıkları neler olacak?

Türkiye açısından baktığımızda geçen yıl yakalanan ekonomik büyüme performansının sürdürülebilirliği önem arz ediyor. Henüz büyüme verileri açıklanmadı. Ancak sanayi üretimi ve istihdam gibi verilere baktığımızda büyüme ivmesinin devam ettiğini görüyoruz. Son bir yılda yaratılan tarım dışı istihdam 1,5 milyon civarına yükselmiş durumda. Üç aylık ortalamaların yıllık değişimi şeklinde hesaplanan sanayi üretim büyümesi ise çift haneli rakamlarda bulunuyor. Bu durumun özellikle hisse piyasaları açısından umut verici olduğunu söyleyebilirim. Diğer yandan FED’in mart ayında gerçekleştirdiği faiz artışının ardından yıl içinde en az iki faiz artışı daha yapması bekleniyor. Bu ortamda gelişmekte olan piyasalardaki para politikaları takip edilecek konular arasında yer alıyor.

Borsa İstanbul’un benzer ülke borsalarına göre iskontolu olduğu ifade ediliyor. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Bu iskonto kapanabilir mi?

BİST-100’ün değerleme anlamında cazip olduğu söylenebilir. Türkiye’nin büyüme performansının devam etmesi durumunda, Türk hisse piyasasına yabancı ilgisi devam edebilir.

Hisse senedi piyasasında neler etkili olacak? Yeni zirvelere görülür mü?

FED tarafında faiz artışlarının beklentilerin üzerine çıkmaması durumunda, bir başka deyişle yıl içinde üç faiz artışının aşılmaması halinde gelişmekte olan piyasalar olumsuz etkilenmez. Bu senaryoda BİST-100 için 110.000 seviyeleri minimum değer olarak kalabilir. Buna karşılık yeni zirve de olasılıklar arasında.

Hangi tarz sektör ve hisseler öne çıkar?

Ekonomik büyümeyle doğrudan bağlantılı olan ambalaj, gıda gibi tüketiciye yönelik sektörlerin yanı sıra özellikle ihracat yapan şirketler ön plana çıkabilir. Bunun yanı sıra bulunduğu sektör içinde ithalatın payı yüksek olan, ancak ithal mallara karşı yüksek kur nedeniyle rekabet edebilen sektörler önem kazanabilir. Bunlara kimya, ambalaj, otomotiv ve yedek parçalar örnek gösterilebilir. Ek olarak paradigma değişikliği yaşayan savunma sanayi ve ilgili sektörler de dikkat çekiyor.

Dolar/TL 4,00 seviyesini zorladı. Döviz piyasasını etkileyecek gelişmeler nelerdir?

FED’in uygulayacağı para politikası ve olası faiz artışları döviz piyasası için önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Paritenin dolar yönünde hareket etmesi beklenebilir.

Merkez Bankası faiz politikası bu yıl nasıl seyreder? Gösterge faizde düşüş olur mu?

TCMB’nin mevcut para politikasında bir değişiklik genel olarak beklenmiyor. Türkiye’nin para politikası, FED’in uygulayacağı politikalara göre şekillenebilir.

Altın ons/dolar ve gram/TL tarafında neler etkili olur?

FED’in faiz artışlarını en azından 2018 yılı için beklenen seviyede tutmasıyla altın fiyatlarında bir hareketlenme yaşandı. Ancak yine de ABD faizlerinin daha düşük olduğu döneme göre altın fiyatı performansı daha sınırlı kalabilir.