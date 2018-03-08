"Hisse ve tahvil cazip olacak"

Talip Yılmaz

2017, gelişen piyasalara küresel yatırımcı ilgisinin kuvvetli olduğu bir dönem olarak hatırlanacak. Yıl içinde öncü ekonomilerde hızlı toparlanma gözlenirken ABD’nin kuvvetli büyümesine yatay kalan enflasyonun eşlik etmesi, doların küresel ölçekte zayıf kalmasına ve gelişmekte olan ülkelere dönük risk iştahının yüksek seyretmesine imkan sağladı. 2018 yılına yönelik en kritik başlıklar FED’in politikaları, iç siyaset ve bölgesel riskler, makro veriler olacak. Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, global piyasalardaki olumlu hava borsadaki yüksek iskontoyu dikkate alarak hisse ve yine tahvil yatırımcısı açısından iyi bir yatırım ortamı olacağı görüşünde. Mert Erdoğmuş’un yeni yılda piyasa beklentileri ve yatırımcılara tavsiyeleri şöyle:

2018’de piyasaları etkileyecek temel başlıklar neler olacak?

ABD’de vergi reformunun ardından enflasyonist beklentilerin kuvvetlenmesi ve FED’in faiz artırım takvimi dikkate alındığında 2018, doların bu yılki kayıplarının bir kısmını geri alabileceği bir dönem olabilir. Diğer taraftan kuvvetli ekonomik büyüme ivmesinin devam edeceği anlaşılıyor. Bu sayede pek çok ülkede şirket kârlılıkları artmaya devam ederek borsa larda yeni rekorlara imkan sağlayabilir. Türkiye açısından ise büyümenin, 2017’deki çok güçlü rakamın hafif altında olsa dahi 2018 yılında da güçlü kalmasını bekliyoruz. 2018’in hisse senedi ve tahvil yatırımcısına oldukça cazip yatırım ortamı sunacağını düşünüyoruz. Hisse senetleri açısından ayrıca halka açık şirketlerin çarpan bazında yüksek iskontoyla işlem görüyor olması da BIST-100 için yukarı yönlü eğilimi destekleyen önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Piyasaların önündeki riskler nelerdir?

Küresel para girişleri açısından, ABD tarafında para politikasının beklenenden daha sıkılaştırıcı olması ise önemli bir risk unsuru olarak değerlendirilebilir. ABD’deki parasal sıkılaştırmanın beklenenden kuvvetli olması faiz oranlarında ve dolarda güçlenmeye neden olabilir. Bu açıdan 2018’in ikinci yarısı, gelişen ülkelere ve Türkiye’ye dönük sermaye akımları açısından bir miktar daha zorlayıcı olabilir. Ancak bu durumda dahi döviz kuru reel olarak tarihsel dip seviyelerde olan Türkiye’nin diğer gelişen ülkelere göre daha avantajlı bir konumda olmasını bekleriz.

2018 için portföy dağılımı nasıl olmalı?

2018, finansal açıdan dalgalı bir yıl olmaya aday görünüyor. Oynaklık riski dikkate alınarak portföylerde TL mevduat ve tahvillerin yanı sıra döviz ve altın da bulundurulmalı. Hisse senetleri ise global büyümenin de etkisiyle FED faiz artırımlarına karşı dayanıklılık sergileyebilir. Ayrıca diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla halen yüksek iskonto taşıyan hissenin özellikle yılın ilk yarısında yatırımcı portföyünde yer alması, getiriler açısından ciddi katkı sağlayabilir.

2018 yılında borsa nasıl bir seyir izler? Endeks yeni zirveler görebilir mi? Düşüşlerde destek seviyeler nereleri?

Beklentimiz borsada alım yönündeki eğilimin devam etmesi ve yeni zirveler görünmesi yönünde. BIST-100 Endeksi için 12 aylık hedef değerimiz, 123.000 seviyesinde. Özellikle kuvvetli büyümenin sürdürülmesi ve enflasyondaki düşüş eğiliminin belirginlik kazanmasıyla bu seviyelere ulaşılabilir. Halka arzlar da yoğunlaşır. BIST-100’ün bir yıl vadeli ortalama F/K çarpanının 7,9 seviyelerinde seyrettiği ve gelişmekte olan ülkelerin F/K ortalamasına göre yüzde 36 iskonto taşıdığı bir ortamda, hisse fiyatlamalarının doygunluğa eriştiği iddia edilemez. Sonuçta yukarı hareketin devamını öngörüyor, ancak endeksteki yükselişlerin kesintisiz olmasını beklemiyoruz. Dönem dönem kâr satışları olacaktır. Olası geri çekilmelerde 109.000, 108.150 ve 107.200 seviyeleri destek olur.

Döviz piyasasında ne bekliyorsunuz? 2018 yıl sonu dolar, Euro ve parite beklentiniz nedir?

Döviz piyasası, global görünümdeki değişimlere paralel olarak 2018’de dalgalı bir seyir izleyebilir. Gerek TL’nin reel olarak ucuz olması gerekse enflasyonun önümüzdeki aylardan itibaren düşüş trendine giriyor olması, TL’yi yılın ilk çeyreğinde güçlü tutacak faktörler. Ancak FED’in faiz artırımlarının beklentiyi aşması durumunda yılın ikinci çeyreğinden itibaren TL’de değer kaybı baskısı oluşabilir. Avrupa ekonomisinin en az ABD kadar güçlü olması nedeniyle Euro/dolar paritesinde ilk çeyrekte güçlü bir seyir görülebilir. Ancak bu görüntü yerini yılın ikinci yarısından itibaren doların güçlendiği bir senaryoya bırakabilir.

Gösterge faiz nasıl bir seyir izler? TL faizde hangi yatırım aracı portföylerde öne çıkar?

Gösterge faiz oranı için yüzde 13 üzerinde gerçekleşen fiyatlamalarda dikkat çekici bir yabancı ilgisi görüyoruz. TÜFE enflasyonunun 2018 sonuna doğru yüzde 9’a gerilemesini bekliyoruz. Dolayısıyla enflasyon beklentileri dikkate alındığında mevcut reel faiz oranları cazip. Özellikle yılın ilk çeyreğinde yıllık enflasyonun gerileme eğilimi göstermesiyle faizlerde görülebilecek bir gevşeme, bono yatırımcısı açısından cazip fırsatlar yaratabilir. Önümüzdeki aylarda gösterge tahvilin yanı sıra 10 yıl vadeli tahvilde de olumlu performans görülebilir. TL tahvillerin ve mevduatın yatırım portföylerinde yer almaya devam edeceğini düşünüyoruz.

Altın, 2008 yılında TL bazında yeni zirveler görür mü? Altın yatırımcısı ne yapmalı?

2018, FED faiz artırımları nedeniyle ons altın için zor bir yıl olabilir. Ancak gram altın tarafında yılın ikinci yarısında TL üzerinde FED nedeniyle oluşabilecek baskı nedeniyle nispeten daha olumlu bir seyir izlenebilir. Diğer bir deyişle gram altın yatırımcısı hem dolar/TL hem de ons altında oluşabilecek yukarı yönlü hareketlerden faydalanabilir.