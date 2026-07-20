Metgün Enerji halka arzında talep toplama bugün başladı

Metgün Enerji, İnfo Yatırım liderliğinde toplam 48 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığıyla pay başına 20 TL sabit fiyatla 20-21-22 Temmuz tarihlerinde talep toplayacak. 90 milyon 579 bin TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 45 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla halka arz edilmek üzere, halka arz edilecek payların toplam nominal değeri 135 milyon 579 bin TL, halka arz büyüklüğü ise yaklaşık 2 milyar 711 milyon 580 bin TL olacak. Halka arz sonrası halka açıklık oranının ise yüzde 21,35 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Halka arz edilecek payların %60’ının yurt içi bireysel yatırımcılara, %3’ünün grup çalışanlarına, %30’unun yurt içi kurumsal yatırımcılara ve %7’sinin yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi planlanıyor.

Sürdürülebilir bir dünya ve temiz enerji geleceği yaratma vizyonuyla bugün Türkiye’nin öncü yenilenebilir enerji şirketlerinden biri haline geldiklerini belirten Metgün Enerji Genel Müdürü Uğur Işık, “Fosil yakıt kaynaklı sera gazı emisyonlarının artması, iklim krizini derinleştirirken enerji üretim ve tüketim davranışlarımızda köklü değişiklikleri zorunlu kılıyor. Dünyamızın sürdürülebilirliği için çevreci temiz enerji yatırımları artık kaçınılmaz. Bu vizyonla yola çıktık ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde güneş, rüzgâr ve hidroelektrik kaynaklı yenilenebilir enerji santralleri ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yenilenebilir enerji alanında, bağlı ortaklıklarımız ve iştirakimizle birlikte toplam 274,44 MW[1] kurulu güce sahip bir portföye erişmiş durumdayız. Üretim portföyümüzü farklı yenilenebilir enerji kaynaklarıyla güçlendirerek daha verimli, dengeli ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmaya odaklanıyoruz. Bu yaklaşım sayesinde hem gelir kaynaklarımızı çeşitlendirmeyi hem de karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye ekonomisine ve enerji dönüşümüne katkı sunarken, iklim değişikliğiyle mücadeleyi destekleyen yatırımlarımızla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

2030’a kadar elektrik üretiminin %60’ının yenilenebilir enerjiden sağlanması bekleniyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, iklim kriziyle mücadele kapsamında 2030 yılına kadar yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin toplam üretim içindeki payının %60’a ulaşmasının hedeflendiğini belirten Işık, bu sürecin sanayiden ulaşıma kadar tüm ekonomik yapıyı dönüştürdüğünü ifade etti. Küresel yenilenebilir enerji kurulu gücü 2022’de 340 GW seviyesindeyken, 2030’a kadar yıllık ortalama %12 büyüme göstermesinin beklendiğini kaydeden Işık, teknolojik gelişmeler ve maliyet düşüşleri sayesinde yenilenebilir enerjinin enerji arz güvenliği ve bağımsızlığı açısından kritik bir rol üstlendiğini söyledi. Türkiye’nin de bu küresel dönüşümde aktif bir rol üstlenmeyi hedeflediğini dile getiren Işık, Ulusal Enerji Planı kapsamında 2035 yılına kadar güneş enerjisinde 52,9 GW, hidroelektrikte 35,1 GW ve rüzgâr enerjisinde 29,6 GW kurulu güce ulaşılmasının öngörüldüğünü aktardı. Işık, bu hedeflerin Türkiye’nin artan enerji talebini karşılarken düşük karbonlu büyüme sürecini hızlandıracağını ve ülkeyi bölgesel bir temiz enerji merkezi konumuna taşıyacağını vurguladı.

“Halka arz gelirinin %80-90’ı yeni yatırımlara yönlendirilecek”

Metgün Enerji olarak yatırımlarını bu projeksiyonlar doğrultusunda şekillendirdiklerini söyleyen Işık, halka arzdan elde edilecek gelirin %80 ila 90’ının yatırımlarda kullanılacağını belirterek şunları söyledi:

“Halka arzdan elde edeceğimiz kaynağın büyük bölümünü, büyüme stratejimiz doğrultusunda enerji portföyümüzü genişletecek ve operasyonel verimliliğimizi artıracak yatırımlara yönlendirmeyi planlıyoruz. Kaynakların yaklaşık %80 ila %90’ını; depolamalı GES ve RES projeleri, mevcut ve geliştirme aşamasındaki yenilenebilir enerji yatırımları, yurt içi ve yurt dışındaki stratejik yatırım fırsatları ile kamu kurumlarınca düzenlenecek kapasite tahsis ihaleleri kapsamında hayata geçirilecek projelerin finansmanında kullanmayı hedefliyoruz. Ayrıca hibrit tesis kurulumları ve kapasite artırıcı yatırımlarla mevcut santrallerimizin verimliliğini daha da yükseltmeyi amaçlıyoruz. Halka arz gelirinin %10 ila %20’lik kısmını ise işletme sermayemizi güçlendirmek için değerlendireceğiz. Böylece hem finansal esnekliğimizi artıracak hem de sürdürülebilir büyüme hedeflerimizi daha güçlü bir şekilde destekleyeceğiz.”