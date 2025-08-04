O şirket KAP'a açıklama yaptı: Yüzde 900

SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan son şirketler arasında Kafein Yazılım Hizmeler Ticaret AŞ de bulunuyordu. Kafein Yazılım, bugün SPK onayına ilişkin KAP'a bildirimde bulundu.

-4 şirkete bedelsiz sermaye artırımı onayı verildi

Açıklama şöyle:

Şirketimizin 19.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamının "Hisse Senedi İhraç Primleri" hesabından karşılanmak suretiyle, 177.750.000 TL artırılarak 197.500.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin ihraç belgesi ve Esas Sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin tadili, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 31.07.2025 tarih ve 43/1357 sayılı toplantısında onaylanarak 31/07/2025 tarih ve 2025/42 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde yayınlanmış olup, 01.08.2025 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-76049 sayılı resmi üst yazı ile 04.08.2025 tarihinde (bugün) tarafımıza ulaşmıştır.