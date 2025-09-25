Sasa'dan KAP'a yeni yatırımıyla ilgili açıklama var

SASA Polyester (#SASA), Adana’daki dev elyaf yatırımı için kritik aşamaya geçti. Şirket, 350 bin ton kapasiteli yeni tesisinde deneme üretimlerinin başladığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, tesisin Kasım 2025 itibarıyla tam kapasiteyle devreye alınması hedefleniyor.

Bugünkü yatırım değeri 650 milyon dolar olan tesisin, mevcut piyasa koşullarında yıllık yaklaşık 400 milyon dolar ciro katkısı yapması bekleniyor.

Sasa'dan yapılan bilgilendirme şöyle:

Adana yerleşkemizdeki yıllık 350.000 ton kapasiteli Yeni Elyaf bölümümüzün yatırımı tamamlanmış, deneme üretimine başlanmıştır. Tesisinin tam kapasite ile 2025 yılı Kasım ayı içinde devreye alınması planlamaktadır. Bugünkü yatırım değeri 650 milyon ABD doları olan tesisin ciroya katkısının mevcut piyasa koşulları ile yıllık yaklaşık 400 milyon ABD doları olması beklenmektedir.