Sasa'dan KAP'a yeni yatırımıyla ilgili açıklama var

Sasa Polyester bugün KAP'a yeni elyaf bölümünde üretime başlanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

25.09.2025 12:08:400
Paylaş Tweet Paylaş
Sasa'dan KAP'a yeni yatırımıyla ilgili açıklama var

SASA Polyester (#SASA), Adana’daki dev elyaf yatırımı için kritik aşamaya geçti. Şirket, 350 bin ton kapasiteli yeni tesisinde deneme üretimlerinin başladığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, tesisin Kasım 2025 itibarıyla tam kapasiteyle devreye alınması hedefleniyor.

Bugünkü yatırım değeri 650 milyon dolar olan tesisin, mevcut piyasa koşullarında yıllık yaklaşık 400 milyon dolar ciro katkısı yapması bekleniyor.

Sasa'dan yapılan bilgilendirme şöyle:

Adana yerleşkemizdeki yıllık 350.000 ton kapasiteli Yeni Elyaf bölümümüzün yatırımı tamamlanmış, deneme üretimine başlanmıştır. Tesisinin tam kapasite ile 2025 yılı Kasım ayı içinde devreye alınması planlamaktadır. Bugünkü yatırım değeri 650 milyon ABD doları olan tesisin ciroya katkısının mevcut piyasa koşulları ile yıllık yaklaşık 400 milyon ABD doları olması beklenmektedir.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Borsada yarın 3 temettü, 1 bedelsiz var (26 Eylül)

Borsada yarın 3 temettü, 1 bedelsiz var (26 Eylül)

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

Yabancı geçen hafta borsada ne yaptı? (15-19 Eylül 2025)

Yabancı geçen hafta borsada ne yaptı? (15-19 Eylül 2025)

ASELSAN’ın değeri 1 trilyon lirayı geçti

ASELSAN’ın değeri 1 trilyon lirayı geçti

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Yorum Yaz