Seans öncesi bilinmesi gerekenler (30 Eylül 2025)

30 Eylül 2025, haftanın ikinci işlem gününde yurt içi ve yurt dışında ekonomik aktiviteye ilişkin önemli gündem maddeleri bulunuyor.

30.09.2025 09:17:180
Paylaş Tweet Paylaş
Seans öncesi bilinmesi gerekenler (30 Eylül 2025)

Eylül ayının son günü yurt içinde piyasalar, dış ticaret rakamları, işgücü istatistikleri, hizmet üretici fiyatları ve borç stoku verilerini karşılayacaklar.

Yurt dışında Almanya'dan perakende satışlar, işsizlik oranı ve tüketici fiyatları, İngiltere'den GSYH, ABD'den S&P Case Shiller ulusal konut fiyatları, JOLTS açılan iş ve Conference Board tüketici güven endeksi öne çıkıyor.

Öne Çıkan Başlıklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bu akşam telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Gambiya Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere Mutabakat Zaptı imzalandı. 

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik 20 maddelik Gazze Planı'nı kamuoyu ile paylaştı. Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki geçiş yönetimine başkanlık edeceği aktarılan planda, "Hiç kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak, ayrılmak isteyenler bunu serbestçe yapabilecek ve geri dönmekte özgür olacaktır" denildi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tarihe geçecek dev satış: Hissedarlar, hisse başına 210 dolar alacaklar

Tarihe geçecek dev satış: Hissedarlar, hisse başına 210 dolar alacaklar

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

Park Elektrik'ten KAP'a soruşturma açıklaması

Park Elektrik'ten KAP'a soruşturma açıklaması

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Bugün sermaye artırımı yapan 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (29 Eylül)

Bugün sermaye artırımı yapan 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (29 Eylül)

Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı

Yorum Yaz