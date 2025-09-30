Seans öncesi bilinmesi gerekenler (30 Eylül 2025)

Eylül ayının son günü yurt içinde piyasalar, dış ticaret rakamları, işgücü istatistikleri, hizmet üretici fiyatları ve borç stoku verilerini karşılayacaklar.

Yurt dışında Almanya'dan perakende satışlar, işsizlik oranı ve tüketici fiyatları, İngiltere'den GSYH, ABD'den S&P Case Shiller ulusal konut fiyatları, JOLTS açılan iş ve Conference Board tüketici güven endeksi öne çıkıyor.

Öne Çıkan Başlıklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bu akşam telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Gambiya Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere Mutabakat Zaptı imzalandı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik 20 maddelik Gazze Planı'nı kamuoyu ile paylaştı. Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki geçiş yönetimine başkanlık edeceği aktarılan planda, "Hiç kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak, ayrılmak isteyenler bunu serbestçe yapabilecek ve geri dönmekte özgür olacaktır" denildi.