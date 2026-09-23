  • Anasayfa
  • Piyasalar
  • Borsa
  • SPK'dan tasfiye konusu fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin açıklama geldi

SPK'dan tasfiye konusu fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin açıklama geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verildiğini, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtlarına göre anılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğunu bildirdi.

23.09.2026 10:39:520
Paylaş Tweet Paylaş
SPK'dan tasfiye konusu fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin açıklama geldi

SPK tarafından tasfiye konusu fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Son günlerde kamuoyunda tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin farklı bilgilerin yer aldığı belirtilen açıklamada, Kurul Karar Organı'nın 17 Eylül'deki kararları uyarınca 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verildiği, MKK kayıtlarına göre anılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğu bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte yat��rımcılarımızın sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını önemle belirtmek isteriz. Sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda Kurulumuz görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir."

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Yorum Yaz