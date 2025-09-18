Yabancı geçen hafta borsada ne yaptı? (8-12 Eylül 2025)

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 164,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

18.09.2025 15:22:260
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Eylül haftasında net 587,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 164,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 167,8 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 5 Eylül haftasında 32 milyar 426,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 12 Eylül haftasında 30 milyar 963,2 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 488,9 milyon dolardan 15 milyar 75 milyon dolara çıkarken ÖST stokları ise 835,4 milyon dolardan 665,5 milyon dolara indi.

