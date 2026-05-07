Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 228,4 milyon dolarlık hisse senedi, 282,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 194,6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı.

Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı? (27-30 Nisan)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler 30 Nisan haftasında 228,4 milyon dolarlık hisse senedi, 282,1 milyon dolarlık DİBS ve 194,6 milyon dolarlık ÖST sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 24 Nisan haftasında 43 milyar 911,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 30 Nisan haftasında 43 milyar 603,4 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 443,9 milyon dolardan 15 milyar 41,2 milyon dolara gerilerken, ÖST stoku 1 milyar 725,9 milyon dolardan 1 milyar 524,9 milyon dolara indi.


