'Ya türetim ekonomisi ya hiç'

Günümüzün Dünyası’nın bu haftaki konuğu Good4trust Kurucusu ve Kışkırtıcısı Dr. Uygar Özesmi’yle 'türetim' ekonomisi kavramını konuştuk.

23.04.2021 12:25:000
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'Ya türetim ekonomisi ya hiç'

2014 yılında bir “türetim” ekonomisi sistemi olarak kurulan Good4trust, ekolojik ve sosyal açıdan adil olan işletmeleri bir araya getiriyor. 

Capital Dergisi’nin Podfresh altyapısı ve Doğan Dış Ticaret sponsorluğunda hazırlanan Günümüzün Dünyası podcast’inde konuşan Good4trust Kurucusu ve Kışkırtıcısı Dr. Uygar Özesmi, “Gezegenimiz, tarihindeki en büyük yok oluşlardan biriyle karşı karşıya. Bundan sonra türetim ekonomisini hayata geçiremezsek iklim acil durumu nedeniyle gezenimizin yaşam destek üniteleri yok olacak. Ya türetim ekonomisi ya hiç” diyor.

Günümüzün Dünyası’nın bu haftaki konuğu Good4trust Kurucusu ve Kışkırtıcısı Dr. Uygar Özesmi’yle “türetim” ekonomisi kavramını konuştuk.



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